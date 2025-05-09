巧新Q1獲利年增逾4成 切入新應用領域 半導體鋁材料已送樣

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-09 09:46

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全球汽車輪圈領導廠商巧新 (1563-TW) 第一季稅後純益 3.54 億元，年增幅高達 42%，每股純益 (EPS)1.53 元，年增 30.8%，EPS 創 2022 年第三季以來單季新高，巧新表示，製程有效改善、成本優化，並積極向其他鋁應用領域邁進，半導體鋁材料已送樣驗證中，而第二座熔煉廠預計明年第二季完工，屆時將增加約 10 萬噸產能。

巧新說明，第一季合併營收略減，但整體再生鋁使用比例已提高到 40%，年增答 6 個百分點，隨著業務接單結構優化、製程改善，再加上成本費用嚴控，挹注營業利益 2.99 億元、年增 9.9%，

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巧新第一季的毛利率、營業利益率和稅後淨利率分別為 28.4%、15.6%、18.5%，較去年第四季和去年第一季呈三率三升，符合今年營業利潤率邁向 15-20% 長期營運目標。

展望後市，巧新說明，面對當前國際政經情勢多變、通膨壓力持續及終端市場消費力道偏弱的挑戰，全球汽車產業供應鏈普遍承受一定壓力，品牌車廠對新車款的開發和上市規劃，態度轉趨審慎。

不過，巧新目前輪框產品主要銷往歐洲市場，美洲地區營收占比僅約 13%，且多數採 FOB(船上交貨條件) 方式進行交易，經內部評估計算，直接受到關稅影響的比重僅約 7% 左右，而輪框在整車中的價值初估占比約僅 2%。

因此，巧新認為，即使美國對等關稅政策落地，對終端產品售價帶來的轉嫁壓力與短期影響相對有限，目前多數終端車廠客戶仍依照原有計劃進行下單與銷售。