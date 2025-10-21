〈焦點股〉碳化矽第三代半導體再掀熱潮 嘉晶漲停帶動漢磊大漲

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-21 13:26

‌



隨著 AI 算力需求不斷攀升，輝達 (NVDA-TW) 啟動「電力大革命」，將 AI 伺服器晶片輸出電壓規格從 54V 大幅拉升至 800V，未來即將導入碳化矽 (SiC) 元件，升級電力系統，激勵今 (12) 日第三代半導體概念股，SiC(碳化矽) 類股向前衝，包括嘉晶 (3016-TW) 早盤迅速亮燈攻漲停，同集團的漢磊 (3016-TW) 則是盤中爆量一度逼近漲停。

漢磊暨嘉晶董事長徐建華。(鉅亨網資料照)

嘉晶今早盤衝上漲停，主要受惠於第三代半導體題材激勵，加上市場資金迴流低基期題材股，盤面資金聚焦於 SiC、GaN(氮化鎵) 等新材料題材，短線人氣爆棚；漢磊則是 SiC 應用熱度持續升溫，加上 9 月營收年增 10.61%，連續 3 個月成長，基本面穩健，也吸引買盤積極進場。

‌



第三代半導體包括碳化矽 (SiC) 與 GaN 等材料，這些新材料能在高壓、高頻與高溫環境下穩定運作，為傳統矽材料難以達成的條件，也特別適合應用於未來產業，例如電動車、太陽能、充電樁、高功率伺服器、雷達與高速無線通訊等領域。