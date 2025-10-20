鉅亨網編譯段智恆 2025-10-20 23:20

‌



Meta內部研究曝光：青少年在IG上被餵更多「身材焦慮」內容(圖：REUTERS/TPG)

研究指：易受影響青少年三倍暴露於身材焦慮內容

‌



文件指出，Meta 研究團隊針對 2023 至 2024 學年共 1,149 名青少年進行調查，了解使用 Instagram 後是否常對自身體態感到不安。研究人員隨後在三個月內抽樣分析這些用戶實際瀏覽的貼文內容。結果發現，在 223 名自己陳述「常因 Instagram 而對身材感到焦慮」的青少年中，「飲食失調相關內容」(eating disorder-adjacent content) 占其瀏覽內容的 10.5%；而其他未表現出負面情緒的青少年，該類內容僅占 3.3%。

這些貼文通常包含「胸部、臀部或大腿的明顯展示」、對身材的「明確評價」，以及與「不健康飲食行為或負面身體意象」有關的內容。研究指出，這些內容雖未違反 Instagram 的使用規範，但家長、青少年與外部專家普遍認為，對心理脆弱的年輕用戶具有潛在危害。

研究還發現，感受最負面的青少年除了看到更多與身材焦慮相關的貼文外，也更頻繁接觸到 Meta 歸類為「成人主題」、「危險行為」與「暴力及痛苦」的素材，合計占其瀏覽內容的 27%，幾乎是其他同齡群體的兩倍。

Meta 承認監測系統失效 強調研究目的為改進平台

研究人員在文件中強調，這項研究僅揭示相關性，尚無法證明 Instagram 導致青少年出現負面情緒，並指出部分青少年可能主動搜尋這類內容。然而，報告同時指出，這些用戶實際暴露於大量 Meta 內部顧問「建議應限制」的內容。

Meta 發言人史東 (Andy Stone) 回應指出，該研究顯示公司「致力於了解青少年使用體驗並打造更安全的社群環境」。他表示，Meta 已宣布將努力使青少年瀏覽內容「符合 PG-13 電影分級標準」。

研究同時揭露，Instagram 現有的監測工具無法偵測多達 98.5% 的「敏感內容」，因為這些貼文並未直接違規，而 Meta 用於辨識潛在有害內容的演算法仍在開發階段。

外部專家批評：平台放大心理脆弱者風險

密西根大學兒科副教授雷德斯基 (Jenny Radesky) 應《路透》邀請審閱 Meta 研究後表示，研究方法嚴謹、結果令人憂心。「這證實 Instagram 的演算法可能對心理脆弱的青少年進行『標記』，並持續推播更多有害內容。」她指出，多數青少年瀏覽內容主要來自動態牆推播，而非主動搜尋，「這種被動暴露更具風險」。

Meta 內部研究也承認，平台上「與時尚、美容與健身相關」內容的觀看頻率與「感到對身體更不滿意」之間存在關聯。多方建議 Meta 應限制青少年接觸此類素材，因其「可能加劇身體焦慮與心理壓力」。

該文件中甚至展示部分具爭議性的內容樣本，包括身著內衣的瘦女性照、打鬥影片，以及一幅寫著「我怎麼能比較？」、「讓一切結束吧」的哭泣人物素描。研究人員認為這些內容雖未違規，但「足以令人不安」，因此在內部文件中特別加註「敏感內容警示」。