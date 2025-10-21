iPhone 17系列 在中國、美國市場銷量較上代增14%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-21 04:00

市場調查機構 Counterpoint Research 發布的數據顯示，iPhone 17 系列開售前 10 天，在中國和美國市場的銷量較去年同期 iPhone 16 系列增長 14%。

iPhone 17系列在中國、美國市場銷量較上代增14%。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》周一（20 日）報導，在 iPhone 17 系列四款機型中，標準版（iPhone 17）表現尤為突出。Counterpoint Research 高級分析師張萌萌表示：「iPhone 17 標準版對消費者極具吸引力，性價比優勢顯著。」

張萌萌說，該機型搭載性能更強的晶片、螢幕升級、更大的基礎儲存容量與前置鏡頭強化，售價卻與去年的 iPhone 16 標準版持平。若消費者再疊加渠道折扣與優惠券，選擇這款機型幾乎無需過多猶豫。

蘋果 (AAPL-US) 官網顯示，iPhone 17 標準版有 256GB 和 512GB 兩種容量，256GB 版本售價為人民幣 5,999 元，512GB 版本售價為 7,999 元。若消費者享受 6,000 元以內國補，可立減 500 元，256GB 版本到手價為 5,499 元。

而 iPhone 16 標準版，目前蘋果官網僅保留 128GB 存儲版本，售價為人民幣 4,499 元。第三方平台仍有 256GB 版本庫存，促銷活動價格可低至 5,000 元出頭。發售初期 iPhone 16 標準版 256GB 版本售價為 5,499 元，512GB 版本售價為 8,999 元。

在美國市場，iPhone 17 Pro Max 需求增長最為迅猛。美國三大電信公司將最高補貼額度提高 10%，約合 100 美元。

此外，僅支持 eSIM（嵌入式 SIM 卡）的 iPhone Air 機型，銷量表現略優於前代的 iPhone 16 Plus。

蘋果已宣布 iPhone Air 機型於 10 月 17 日在中國市場開啟預售。據《魯中晨報》報導，僅 5 分鐘，蘋果官網首批 iPhone Air 便宣告售罄，目前零售店已無現貨可取，送貨交付時間也推遲至一到兩周。

除了硬體本身，中國用戶也格外關注蘋果智慧 Apple Intelligence 相關情況。蘋果執行長庫克上周六現身全球財富管理論壇 ·2025 上海蘇河灣大會。庫克在一場對話中透露，蘋果智慧目前正在努力進入中國市場，但他並未給出具體時間表。