鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-12 17:13

廣達 (2382-TW) 執行副總暨雲達總經理楊麒令今 (12) 日指出，由於訂單暢旺、超出預期，因此持續擴充美國加州與田納西州兩廠的產能，同時也透露，廣達著手布局墨西哥產能，預計明年初上線投產。

廣達楊麒令：訂單超乎預期，續擴充美國產能、墨西哥產能明年初上線。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

楊麒令今天出席經理人成長年會，並以「AI 世代下，持續引領產業發展與突破」為主題發表演講。

會後楊麒令接受媒體訪問，談到目前廣達產能布局，直言「訂單多到我們想像不到」，因此持續擴充美國加州及田納西州產能，以因應強勁需求。不過楊麒令提到，由於關稅政策尚未明朗，需持續關注 232 條款發展，因此暫無在美國生產 L6 的計劃。

除美國產能，廣達也著手布局墨西哥產能。楊麒令表示，原先墨西哥產能主要為了分散風險所建置，包括因應關稅問題，以及成本考量。不過因訂單暢旺，墨西哥建置產能變成必要之舉。

泰國廠方面，楊麒令則表示，目前觀察除 GPU 伺服器需求強勁，SMT 需求也滿好，因此一直在增加產能。