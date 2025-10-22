兆豐投信：雙動能指標打造新型態資產配置 解決投資二大痛點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-22 21:23

全球金融市場正經歷前所未有的快速輪動，從科技股的狂熱到價值股的復甦，再到能源與原物料的急漲，投資人若墨守成規，極易錯失良機或慘遭套牢。兆豐投信指出，傳統的「買入並長期持有」策略，在如今高波動、主題快速切換的環境下已然不足。投資人現在最需要的是一套能夠動態適應市場風向的「戰術性資產配置」。

兆豐投信計量研究團隊。(圖/兆豐投信提供)

兆豐投信計量研究團隊指出，當前的投資環境存在兩大痛點，第一、市場多空轉換極快，投資人往往在趨勢形成初期猶豫不決，等到鼓起勇氣進場時，卻已是強弩之末；第二、即使看對了多頭趨勢，全球資產類別五花八門，押錯寶、賺了指數卻賠了錢的狀況也屢見不鮮。「漲時不敢追，跌時不知躲，看對趨勢卻買不對標的，這是我們在客户身上看到最普遍的困境。」

不過，光這樣還不夠，在多頭行情中，哪個市場最值得投入？這時「動能二指標」就派上用場。它會像 GPS 一樣，在全球各類股票資產中，自動導航到表現強勢的市場，無論是美股、歐股還是新興市場，確保我們的資金永遠在浪頭上，而非追逐落後補漲的標的。

兆豐投信與基金保管銀行土地銀行合作，推出「兆豐雙動能組合基金」，於 10 月 27 日起展開募集。該基金運用「雙動能」策略，為投資人提供一個全天候、系統化的新型態資產配置解決方案。