AI加速產業重組！桃園成擴廠「首選」翻轉關稅與電力瓶頸下的工業新版圖

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-22 16:56

在 AI 技術浪潮席捲全球、加速產業鏈重組的背景下，桃園憑三大優勢躍升企業擴廠與布局「首選」。根據 KPMG 畢馬威不動產的統計，2025 年前三季桃園工業不動產交易量高居全台之冠，如台達電以新台幣 69.5 億元購入桃園觀音廠房，創下近年單筆交易紀錄，突目前更釋出位於蘆竹南崁工業區逾萬坪、土地完整方正的乙種工業廠地，積極尋求合作夥伴，搶攻這波擴廠與資產配置熱潮。

AI加速產業重組！桃園成擴廠「首選」翻轉關稅與電力瓶頸下的工業用地新版圖。

KPMG 畢馬威不動產董事總經理陳文正指出，桃園的熱度絕非偶然。除了既有優勢外，桃園市政府持續推動桃園航空城、捷運路網擴建、鐵路地下化等多項重大建設，大幅提升區域的交通與生活機能。其中，「桃園航空城」最具指標意義。市府釋出的近 16 萬坪土地招商，不僅吸引物流、醫藥、科技業，更有壽險投資預計投入 500 億元打造結合商場、飯店、商辦及運動中心的複合式場域，象徵航空城正從單純的產業基地，轉型為具備多元生活機能的城市核心。

國際環境的變化也成為加速桃園工業轉型的催化劑。畢馬威財務諮詢副總陳俊賓分析，美國今年對部分產品加徵高額關稅，促使部分出口導向型企業評估處分既有廠房以調整營運策略；反之，受惠於 AI 技術競爭優勢的企業則積極擴充產能。這股結構性的調整，直接帶動了工業不動產市場的活絡。市場指標性交易，如台達電以新台幣 69.5 億元購入桃園觀音廠房，創下近年單筆交易紀錄，突顯企業對桃園在供應鏈中的關鍵地位、基礎建設與交通便利性的高度重視。

針對市場需求，畢馬威不動產經理黃致綺透露，目前受託協助辦理顧問策略規劃的蘆竹南崁工業區基地，面積逾萬坪，在區域內屬罕見的大面積工業用地。該基地地理位置優越，鄰近國道、機場捷運及即將開通的捷運綠線，交通條件成熟；現有廠房亦具備支援產能擴充與急單需求的能力，具備高度發展潛力，是企業立即擴大產能或進行長期資產佈局的絕佳選擇。

在強勁動能背後，潛在的風險仍需正視。陳文正提醒，台電宣布桃園以北地區不再核准供電給用電量超過 5MW 的大型資料中心，暴露了北部電網供需失衡的潛在問題，恐加劇電網負荷。