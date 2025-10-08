〈電子五哥營收〉廣達受惠AI伺服器帶動 9月、Q3及前三季營收皆創同期高
鉅亨網記者劉玟妤 台北
廣達 (2382-TW) 持續受惠 AI 伺服器帶動，今 (8) 日公告 9 月營收 1841.09 億元，年月雙成長，第三季營收 4952.58 億元，累計今年前三季營收 1.49 兆，9 月、第三季，以及前三季營收數字皆寫下歷年同期新高。
廣達 9 月營收 1841.09 億元，月增 20.5%，年增 18.7%；第三季營收 4952.58 億元，季減 1.76%，年增 16.65%；累計今年前三季營收 1.49 兆元，年增 49.49%。
至於筆電出貨，因季底效應，廣達 9 月筆電出貨 460 萬台，月增 12.2%，年減 6.12%；第三季出貨 1270 萬台，季增 4.96%，年增 0.79%。
廣達指出，整體第三季筆電出貨季對季成長個位數百分比，符合原先預期。廣達進一步提到，第三季為今年出貨高點，預期第四季將微幅衰退，不過仍維持全年個位數成長的展望。
AI 伺服器維持相同展望，客戶從 GB200 過渡至新一代 GB300，放力後將逐步帶動營運表現，看好第四季開始貢獻。
產能布局方面，除持續擴大美國加州及田納西州產能，墨西哥廠也延伸生產 AI 伺服器產品，預計今年底完成產線建置，明年投產。
