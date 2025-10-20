鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-20 17:58

台股今 (20) 日終場收 27688.63 點，再創收盤新天價，上漲 386.26 點，成交量 4858.59 億元，三大法人合計買超 172.27 億元，外資由賣轉買，買超 142.23 億元，大舉買超華邦電 4.8 萬張，並前兩日買超鴻海逾 6.8 萬張。

外資回補142億元 連二日買超鴻海6.8萬張 大舉敲單華邦電4.8萬張。(圖：shutterstock)

觀察三大法人今日動向，合計買超 172.27 億元，外資及自營商同站買方，投信獨站賣方；其中外資由賣轉買，買超 142.23 億元；投信賣超 28.69 億元，呈連二賣；自營商買超 58.74 億元，由賣轉買。

外資大舉買入華邦電 4.8 萬張，及四檔 ETF，包括元大台灣價值高息 00940 1.2 萬張、國泰永續高股息 00878 1.2 萬張、群益台灣精選高息 00919 7751 張、中信中國 50 正 2 00753L 5663 張，兩檔金融股，包括台新新光金 3.6 萬張、凱基金 7530 張，也敲進鴻海 3.8 萬張、聯電 1.6 萬張、台積電 5823 張。

外資主要賣超仁寶 2.8 萬張，也賣超元大台灣 50 0050 1.8 萬張、國泰台灣領袖 50 00922 7347 張，並賣超力積電 1.3 萬張、緯創 1.2 萬張、至上 8092 張，也賣超中鋼 7675 張、陽明 7588 張、友達 6369 張、三商壽 5563 張。

投信主要敲單緯創 5609 張，及兩檔 ETF，包括元大台灣 50 0050 4000 張、元大高股息 0056 2500 張，也敲進友達 4863 張、、華新 2724 張，並買超聯邦銀 2671 張、華邦電 2614 張、南亞科 2546 張，也買超仁寶 2377 張、群益證 2084 張。