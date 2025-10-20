瀚荃Q3純益成長1倍 EPS1.26元賺贏上半年

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-20 20:00

連接器廠瀚荃 (8103-TW) 今 (20) 日公告第三季自結損益 1.15 億元，季增約 194%、年增 109%，每股純益 1.26 元，單季賺贏上半年；累計瀚荃前三季稅後純益約 2.21 億元、每股純益約 3.42 元，也超越去年同期。

左起為瀚荃執行長楊奕康、董事長暨永續長楊超群。(鉅亨網資料照)

而瀚荃為提升股東權益，辦理現金減資 15%、每股將退還股東 1.5 元，公司今日也公告，將自 11 月 27 日至 12 月 5 日停止交易進行減資換股作業、12 月 8 日換發新股暨上市買賣，並預計 12 月 19 日發放退還股款。

瀚荃近來挾業績及減資題材，股價強勢走揚，上週連 3 個交易日漲停後，今日延續攻勢、盤中觸及漲停，收盤則上漲 8.5%，收 75.4 元；瀚荃 9 月營收 3.14 億元，月增 0.3%、年增 11.31%，創 38 個月新高、累計前 9 月營收 24.64 億元，年增 4.44%。

瀚荃近年積極布局 AI 應用，相關效益逐漸開花結果，伺服器及網通的產品已成為公司最大的核心業務；除電源相關產品如電源供應器（PSU），今年在伺服器主板 (Compute Tray) 連接器成長也呈倍數增加。