〈台股開盤〉大漲逾400點寫27768新高 台積電登頂、矽光子股暴衝

台股今 (20) 日在大型電子權值股帶頭展開發動反攻下氣勢如虹，護國神山台積電 (2330-TW) 開盤不到一小時小時衝至 1,495 元，加上美國總統川普上周表示，兩周後在韓國與中國國家主席習近平的會面將按計劃登場，激勵亞股上揚，台股開高走高以 27480.44 點開出，在電子股領漲，傳產與金融助陣下，指數開高走高，開盤一度大漲 427 點，衝上 27,768.27 點再創新高，成交量為 2,717 億元。