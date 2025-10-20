〈台股開盤〉大漲逾400點寫27768新高 台積電登頂、矽光子股暴衝
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (20) 日在大型電子權值股帶頭展開發動反攻下氣勢如虹，護國神山台積電 (2330-TW) 開盤不到一小時小時衝至 1,495 元，加上美國總統川普上周表示，兩周後在韓國與中國國家主席習近平的會面將按計劃登場，激勵亞股上揚，台股開高走高以 27480.44 點開出，在電子股領漲，傳產與金融助陣下，指數開高走高，開盤一度大漲 427 點，衝上 27,768.27 點再創新高，成交量為 2,717 億元。
權值股部分，聯發科 (2454-TW) 漲 15 元，觸及 1,345 元，漲海漲 0.37，觸及 230.5 元；鴻海 (2317-TW) 大漲 4.85%，廣達 (2382 -TW) 漲逾 3%、東元 (1504 -TW) 漲停板，緯創 (3231-TW) 漲 4%。
其他強勢股部分，矽光子、記憶體、被動元件等電子次族群領軍上衝，記憶體族群部分旺宏 (2337-TW) 漲 4%，華邦電 (2344 -TW) 一度衝上 4.6%。
上周 2025 創博會開幕，經濟部長龔明鑫點名矽光子是 AI 布局重要技術，要讓 AI 為百工百業帶來好處，矽光子相關個股波若威 (3163 -TW)、光環 (3234-TW)、聯亞 (3081-TW)、光聖 (6442-TW) 漲停，聯鈞 (3450-TW) 、華星光 (4979-TW)、上銓 (3363-TW)、眾達 - KY(4977-TW) 上揚超過 6% 以上。
法人表示，美中貿易戰降溫、聯準會今年底前降息預期明確、美企財報正向，現階段台股仍將呈現拉積盤格局，中小型個股各自表現，加上本周多項議題發酵，類股輪動依然快速，建議謹慎操作、不追高殺低。
美股部分，道瓊指數上漲 238.37 點，或 0.52%，收 46,190.61 點; 那斯達克指數上漲 117.44 點，或 0.52%，收 22,679.98 點; S&P 500 指數上漲 34.94 點，或 0.53%，收 6,664.01 點; 費城半導體指數下跌 22.04 點，或 0.32%，收 6,777.98 點。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股風向球〉量增價不漲 外資提款更創7個月來最多 短投風險升溫
- 外資賣超219億元大砍台積電1.2萬張 全周逢高減碼967億元
- 輝達、台積電聯手 首款美國製AI晶圓正式亮相
- 外資賣超219億元大砍台積電1.2萬張 全周逢高減碼967億元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇