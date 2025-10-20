「2025臺灣週ETF投資博覽會」富邦四大子公司助力客戶財富再上層樓

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-20 15:01

(左六)金管會主委彭金隆、(左五)證期局局長張振山、(左四)證交所董事長林修銘、(左三)櫃買中心董事長簡立忠蒞臨富邦攤位，與(左二)富邦證券資深副總陳弼堃、(右三)富邦投信董事長黃昭棠合影。

由金融監督管理委員會主辦，聯合臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所與投信投顧公會共同承辦的「2025 臺灣週 ETF 投資博覽會」於 10/17 起一連 3 天在高雄展覽館盛大開展。富邦金控旗下四大子公司包含富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券及富邦投信，攜手參與本次博覽會，除響應金管會「亞洲資產管理中心」的政策藍圖外，並同步推廣 ETF 理財知識與普及金融教育，助力客戶財富更上層樓。

博覽會中的「ETF 主題館」以 ETF 多元推動為主軸，聚焦呈現金管會「亞洲資產管理中心」的政策藍圖及成果，讓民眾透過寓教於樂的方式，在互動體驗中學習理財新知，富邦證券及富邦投信特別設置攤位，展示多元產品線，及最新 AI 投資助理，就算你是投資新手也能輕鬆入門累積財富。而身為亞洲資產管理中心第一個試辦地點，高雄市政府也特別設立「高雄專區」，邀請已入駐高雄亞資中心的富邦人壽及北富銀共襄盛舉，展現富邦為高資產客戶打造的全方位服務。

富邦證券打造台美 ETF 定期定額平台 AI 科技助攻普惠金融

富邦證券擴展 ETF 投資服務版圖，除持續優化定期定額平台，提供近 400 檔 ETF 與個股「日日扣」服務，亦將推出台美股定期定額整合平台，並新增股息再投入功能，協助投資人穩健累積資產。為延續普惠金融理念，富邦證券以低門檻投資機制，協助投資人建立理財習慣、提升財富掌控力。

此外，富邦證券即將推出 AI PRO 智能交易 App，內建 AI 投資助理，並設有 ETF 專區與篩選器，協助投資人運用 AI 科技掌握熱門 ETF 與市場動態，強化投資判斷，打造高效、智慧的投資體驗。未來，富邦證券將持續以數位創新打造全民理財環境，讓更多人享受經濟成長成果，實現長期普惠價值。

富邦投信深耕 ETF 領域 多元產品滿足各類投資需求

富邦投信深耕主動與被動基金市場多年，持續強化產品線布局與資產管理實力。今年初成功完成日盛投信合併，產品線進一步多元化，積極滿足投資人多樣化的理財需求。截至 2025 年 9 月底總管理資產規模突破新台幣兆元大關，創下歷史新高，再添營運發展重要里程碑。

在 ETF、股票型與債券型基金領域，富邦投信表現亮眼。根據投信投顧公會統計，截至 2025 年 9 月，富邦投信發行國內外 ETF 檔數達 48 檔，穩居同業之冠，涵蓋越南、印度、恒生國企等市場的獨家產品，以及全台最大海外股票 ETF—富邦 NASDAQ ETF。其中，海外股票型 ETF 規模穩坐業界龍頭，國內股票型與公募基金管理規模亦名列前茅，展現穩健的成長動能與市場領導力。

富邦人壽進駐高雄亞資專區 展現壽險創新力

富邦人壽進駐亞洲資產管理中心高雄專區，據點設於高雄苓雅分公司，試辦業務為財富管理及國際保險服務，並與北富銀合作推動保險融資業務，目前已有實際進件成果。專區推出外幣分紅壽險與外幣利率變動型壽險，商品設計不受現行死亡給付比率限制，兼具高保障與資產配置彈性，深受高資產客戶青睞。

截至 9 月 30 日，累計受理保費約 1.8 億元，展現富邦人壽在高資產壽險市場的領先布局與商品競爭力；富邦人壽亦積極拓展國際保險（OIU）業務，針對境外人士提供專屬商品，目前核實保費逾 4 百萬元，進一步強化壽險在高雄亞資專區的專業角色，富邦人壽未來將持續展現壽險業者在亞資中心的深耕實力與前瞻佈局。

北富銀「富御恆傳」 攜手瑞士國際私銀擘劃高資產客戶全方位財富藍圖

北富銀在亞洲資產管理中心成立後，以「深耕在地、跨足亞太」為策略，善用集團資源，串聯台、港、星、越等亞太關鍵樞紐的國際化金融服務模式，提供整合跨代、跨境、跨架構的資產規劃與布局，並以多元商品服務及專家團隊為基礎，打造一站式的跨境資產管理平台，精準回應高資產客戶在資產配置、世代傳承、永續及家族治理等的多元需求。