鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-20 10:44

研調機構 Counterpoint Research 的初步數據顯示，2025 年第三季全球智慧型手機出貨量年增 4%。雖然北美與歐洲等成熟市場出現下滑，但印度、中東與非洲、日本及部分亞太市場的強勁表現支撐了整體成長。

研調：全球智慧型手機Q3出貨量年增4% 三星、蘋果穩居冠亞軍。(圖：shutterstock)

Counterpoint Research 資深分析師 Shilpi Jain 指出，成熟市場對高階機型的需求依然穩定，而在印度、亞太部分地區及中東與非洲，平價 5G 機種的銷售表現強勁。

然而，中國市場因庫存調整及拉丁美洲消費信心低迷，使整體成長受到部分抑制。日本則維持強勁動能，受 iPhone 16 與 iPhone 16e 的穩定需求帶動，出貨量年增 15%；Samsung 的高階 Galaxy S25 系列在該市場也獲得良好反應。

中東與非洲地區第三季表現亮眼，出貨量年增 14%，主要由 Samsung 與 Xiaomi 推動，Apple 則在高階市場持續領先。該地區的成長動能來自中階機種的廣泛布局，以及返校季與假期前備貨需求的支撐。

印度市場出貨量年增 9%，受惠於提前開跑的節慶需求、政府紓困措施改善消費者信心，以及中高階裝置的銷售成長，加上通路促銷與折扣活動的推波助瀾。

Counterpoint Research 研究分析師 Kamal Singh 補充，Samsung 在 2025 年第三季以 19% 的出貨市佔率持續領先全球市場，年增 6%。其成長主要來自 Galaxy A 系列的穩定銷售；新推出的摺疊機 Galaxy Z Fold7 在市場表現強勁，受到早期採用者的高度關注、電信商促銷及摺疊機市場熱度的共同推動。

而 Apple 第三季全球出貨量年增 9%，為前五大品牌中成長最快者。該品牌在日本、中國、西歐及部分亞太地區表現突出，新推出的 iPhone 17 系列在各市場預購量創新高，市場反應熱烈。

Xiaomi 則以 14% 的市佔率穩居第三，年增 2%。該品牌在東南亞、中東與非洲及拉丁美洲持續拓展市佔，尤其在中低價位帶表現強勁，受惠於電信商合作、促銷活動及線上線下通路布局的強化。

OPPO 與 vivo 分別位居第四與第五。OPPO 在東南亞與中東與非洲市場的平價 5G 機種銷售穩定，其子品牌 OnePlus 也在中國與印度市場重新崛起。vivo 則在印度與東南亞維持強勁表現，並持續拓展中東與非洲市場版圖。