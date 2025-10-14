鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-14 13:28

手機大廠 vivo 13 日於上海體育館發表 X300 系列，做為 vivo 30 周年的里程碑鉅獻，X300 系列以專業影像為核心，全球首發搭載聯發科 (2454-TW) 最新天璣 9500 旗艦晶片，以及 vivo 自研的影像晶片 V3+，同時沿襲蔡司深度合作，使用業界頂級蔡司 2 億畫素 APO 超級長焦鏡頭。

vivo首發天璣9500旗艦晶片手機X300系列登場 10月下旬在台正式發表。(圖：vivo提供)

vivo X300 系列搭載全球首發的聯發科 (2454-TW) 天璣 9500 旗艦晶片，透過與聯發科技的深度共研，針對影像運算、功耗控制與 AI 效能進行全面優化，並整合 vivo 自研的藍圖影像晶片 V3+，實現雙晶片深度協同運算。

vivo 並攜手聯發科在天璣 9500 上全新優化的「影像超能效 NPU」架構，讓運動追焦、動態影像拍攝與即時 AI 演算都能流暢完成，開啟手機影像的高速創作時代。vivo X300 Pro 其強大的性能釋放也創下了新紀錄，在室溫環境下安兔兔跑分率先突破 410 萬，展現旗艦級性能實力。

vivo X300 系列定位「影像雙王」，其中 X300 Pro 實現了「蔡司 APO 2 億超級長焦」的再突破，而 X300 則在「蔡司 2 億超清主鏡頭」上帶來革命性的升級。vivo X300 Pro 搭載 85mm 蔡司 2 億 APO 超級長焦鏡頭，從感光元件、光學到防抖手震的全方位專業長焦系統。

在續航與設計上，X300 系列同樣展現全能旗艦實力，X300 Pro 與 X300 均搭載第二代半固態大容量藍海電池，容量分別為 6510mAh 與 6040mAh，透過軟硬一體的能效優化，續航表現為安卓第一梯隊。設計上，X300 Pro 機身厚度僅 7.99mm，配合 6.78 吋平面螢幕與微弧直邊中框，握持利落舒適。