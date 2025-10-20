2025-10-20 15:20

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN)(01211-HK)上周五 (17 日) 向中國國家市場監督管理總局提交召回計畫，宣布對旗下「唐」系列插電式混動汽車 (PHEV) 及純電車「元 Pro」實施兩起獨立召回，涉及總量超 11 萬 5783 輛，為比亞迪成立以來最大規模召回行動。

極端情況下存安全隱患！比亞迪受監管調查後召回逾11.5萬輛 成立以來最大規模（圖：Shutterstock）

比亞迪第一起召回針對 44535 輛 2015 年 3 月至 2017 年 7 月生產的「唐」系列 PHEV，因零件設計缺陷可能導致驅動馬達控制器故障，極端情況下引發電路板燒毀。比亞迪將免費為車輛更新軟體，調整洩放方式以消除危險。

‌



第二起召回涉及 71248 輛 2021 年 2 月至 2022 年 8 月生產的「元 Pro」純電動車，因製造環節密封性不足，水可能滲入電池內部。廠商將使用專用密封膠加強電池外殼，恢復防水功能。

比亞迪此次召回源自於市場監管總局的調查。此前，比亞迪曾多次發起大規模召回，去年 9 月召回近 10 萬輛「海豚」「元 Plus」，今年 1 月召回 6843 輛方程式豹插混 SUV。儘管如此，本次 11.5 萬輛的規模仍創下新高紀錄。

身為中國新能源車市標桿，比亞迪去年以爆發式銷量超越福斯，登頂中國最暢銷汽車品牌，但高速擴張下隱憂顯現，

今年 9 月，比亞迪銷量出現 2024 年 2 月以來首次下滑，部分歸因於本土品牌如吉利、小米、小鵬的激烈競爭。

儘管大幅降價助推成長，卻也引發價格戰，反倒逼比亞迪出海赴歐洲加速佈局並前往東南亞等海外市場。