鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-02 17:30

iPhone 17 系列與 iPhone Air 自九月開賣以來，上市首季展現果粉以規格導向與容量焦慮的行為演變。傑昇通信彙整市調機構公布台灣智慧型手機市場銷售資料，統計 9 月至 11 月新舊 iPhone 銷售數據顯示，iPhone 17 系列及 iPhone Air 共售出超過 74 萬台，較去年同期的 iPhone 16 系列顯著成長 26%，特別是 Pro 系列佔品牌總銷量的 61%，成為換機潮的主要推力，也確立旗艦機型作為市場獲利動能與消費首選的絕對地位。

iPhone 17系列在台上市三個月銷量74萬台年增26% Pro系列成主力占61%。(圖：傑昇通信提供)

iPhone 17 系列及 iPhone Air 上市三個月反映了零售端最真實的購買選擇。傑昇通信分析，銷售成長的原因，除新機在效能、續航與影像能力持續升級外，蘋果停止支援部分舊機更新、取消標準版 128GB 容量並調整定價等因素，皆降低果粉換機門檻。

此外，雖然 AI 議題炒得沸沸揚揚，但實際帶動換機的動能更多來自於舊機軟體支援終止的硬性需求，變相推升換機急迫性，讓原本考慮中的舊機用戶提前進場。

進一步觀察新舊 iPhone 的價格及銷量排名，前五名熱銷機型全數由 iPhone 17 系列包辦，傑昇通信表示，iPhone 17 系列整體銷售成績超乎預期，目前全系列通路價普遍有 7% 左右的跌幅，加上各大通路搭配舊換新等優惠活動，實際入手價格快速下探，帶動 Pro 系列機型銷售成績超群，幾乎是果粉換機首選，旗艦機型占比穩定維持品牌總銷量的六成以上。

在容量選擇上，市場出現顯著的容量跨階現象。雖然 iPhone 17 Pro Max（256GB）位居前三名，但銷量較去年同期的前代機型下滑 7%，與此相對的是同機型 512GB 容量的銷量卻暴增 83%，對比鮮明。

傑昇通信指出，iPhone 17 系列容量 512GB 以上機型的銷量較去年同期翻倍，尤其是標準版 iPhone 17（512GB）的單機銷量更是成長超過四倍。

傑昇通信指出，隨著高畫質影像、雲端同步與大型應用程式普及，消費者逐漸意識到儲存空間不足的隱性成本，而大容量機型近期也有 6% 的價格讓利，是催化銷量翻倍成長的關鍵。

呈現不同走向的 iPhone Air 算是蘋果近年來創新突破較大的一款機型，但市場表現並不如預期強勁，傑昇通信認為，「極致輕薄」對消費者的誘因，往往排在影像功能及續航表現之後，iPhone Air 面臨的是性能與售價不對等的評價挑戰，透過 13% 的通路降幅才勉強進榜。