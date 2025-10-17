鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-17 18:34

研調機構 Counterpoint Research 最新《全球二手智慧型手機市場報告》指出，2025 年上半年，歐美與日本等成熟市場的二手智慧型手機銷售維持持平或僅微幅成長（年增約 1%），主要受市場飽和與汰換週期延長影響，而非洲、印度、東南亞、中國與拉丁美洲等新興市場則持續推動全球整體成長，平均年增達 4%，展現強勁的市場動能。

研調：新興市場帶動二手智慧手機市場年成長 蘋果、三星搶攻市占率。(圖：shutterstock)

美國、歐洲與日本的二手智慧型手機銷售受到市場碎片化、成本上升與汰換週期延長影響，整體表現趨於穩定。儘管出口量下滑及法規不確定性帶來挑戰，但各地業者正積極導入循環經濟概念，並強化回收機制與認證二手機（Certified Pre-Owned, CPO） 計畫，以提升市場穩定度與永續發展。

美國部分零售商與品牌商為因應政策不確定性，維持高庫存並推動回收與以舊換新計畫，以確保供應鏈穩定；歐洲部分，受營運成本上升與法規趨嚴影響，市場獲利面臨壓力，加上美國關稅政策不確定性，市場活力受限。業者加強以舊換新活動，提升消費者參與度。

而日本地區，NTT Docomo、SoftBank 等主要電信商積極推動認證二手機計畫，在政府政策支持下提高消費者對認證二手機的信任與接受度。

Counterpoint Research 研究副總監 Jan Stryjak 表示，目前在成熟市場中，iPhone 12 與 13 系列 仍是最受歡迎的二手智慧型手機型號；然而，隨著市場需求回升，Samsung S 系列 有望在美國等市場於未來數月展現更強勁的成長表現。

新興市場持續展現亮眼成績，推動全球二手智慧型手機市場成長；非洲市場部分，年成長 6%，為全球成長最快地區，iPhone 等高品質機型因耐用與信任度高而成為熱門選擇，Apple 以 年增 7% 領先市場，受惠於與高端經銷商合作及 iPhone 13 以上機型熱銷。

印度市場年成長 5%，由 Apple 帶動升級趨勢。線上與線下零售商積極推動以舊換新與延長保固方案，塑造二手手機「高端價值」形象；東南亞市場年增 5%，雖仍以中國供應鏈為主，但各國正逐步建立本地供應能力，C2C 線上平台快速崛起，其中 Apple 以 15% 年增率 領先市場，市佔約五成，在印尼及其他東南亞市場表現突出。