開學季換機需求 台灣二手機回收市場火熱月增22% vivo X Fold5漲幅2.2倍

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-17 15:41

台灣二手機回收市場持續火熱，根據傑昇通信門市回收數據顯示，整體回收量較上月大增 22%，主要是開學季帶動換機需求，以及蘋果新機與多款旗艦型號上市預期，迅速帶動通路回收價量齊揚，部分機型還出現溢價收購的現象。

開學季帶動換機需求 台灣二手機回收市場火熱月增22% vivo X Fold5回收價漲幅2.2倍。(圖：傑昇通信提供)

傑昇通信表示，在回收增值榜上，vivo X Fold5（16GB/512GB）本月漲幅最驚人，回收價從 9,150 元一舉飆升至 20,410 元，單月價差高達 11,260 元，漲幅暴增 2.2 倍，摘得 9 月回收增值冠軍。

傑昇通信從 9 月回收增值前十榜單觀察，vivo 摺疊旗艦新機 X Fold5 以 11,260 元驚人的增值金額，回收漲幅高達 2.2 倍奪冠；由於 vivo X Fold5 初期供應量有限，加上回收商為搶有限機源，不得不提高收購價，也反映摺疊旗艦機在特定技術領域的稀缺性溢價。

傑昇通信提到，回收價格同樣大幅飆升的，還有夏普 AQUOS sense7 Plus，回收漲幅達 2.3 倍；雖然夏普在台灣市場市占較低，但當二手市場成為唯一供給來源時，即使流通量極小，只要有穩定的需求，回收商的競價行為就會拉高二手交易價值。

本月在 iPhone 17 系列新機發表的強力催化下，成功引爆換機潮，細究二手機回收價格變化，舊款 iPhone 回收價卻未能同步上揚。在回收增值榜單前十名中，只有 iPhone 15 Pro（512GB）進榜，且增值幅度僅有 5%，較前月增加 1,020 元，最終回收金額為 19,790 元，雖仍維持高殘值，但與安卓熱門機型動輒數倍漲幅形成鮮明對比；傑昇通信分析，主要是蘋果官方對 iPhone 17 系列採取相對溫和的加量不加價策略，加上 Trade In 公布的舊機折抵方案誘因減少，造成舊 iPhone 回收價漲幅有限。

根據傑昇通信二手機品牌回收量占比的變化，蘋果仍以 48.9% 的回收率穩居龍頭，較前月暴增 42%，直接證明蘋果是本月回收量能爆發的推手。三星以 22.3% 居次，OPPO（8.8%）、vivo（4.7%）、紅米（3.5%）分列第三到第五名。

傑昇通信表示，蘋果回收量暴增 42%，領先主因除新機上市外，還有官方從過去被動接受轉為主動管理的回收策略，確保新機上市的無縫銜接。而安卓品牌通過精準的通路補貼和價格調控，強化回收價值及換機服務的宣傳，掌握消費端心理，進而推升回收量。

傑昇通信表示，儘管本月蘋果二手機的回收量直線飆升，但回收量最多的主力機型：iPhone 12、iPhone 11 及 iPhone 13（皆為 128GB 容量）的回收價格，反而較上月平均回落４%。

傑昇通信坦言，造成量價背離的根源在於，新機發表前夕，消費者對 iPhone 17 系列定價預期，加速舊機快速變現的衝動，而非擇高而售，加上回收商需在短期內迅速吸收大量舊機源，導致舊機回收價格被壓制，整體呈現量大價微跌的局面。

紅米在安卓陣營中，二手機回收占比月增 28%，成長速度遠超市場預期。回收量最高的前三名機型，分別為 Note 10 5G、Note 11 Pro 5G 及 10 5G，這些入門與中階定位的手機，因高性價比和市場普及度，擁有龐大的用戶基數。