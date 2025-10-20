鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-20 09:30

川普近日在社群媒體公開威脅中國不買美國大豆的話，美國將禁止進口中國「食用油」。這一言論隨即遭美國媒體打臉，《彭博資訊》報導稱中國輸美「食用油」，實則是俗稱的「地溝油」的廢棄食用油 (UCO)，且美國對這一「廢品」的依賴度極高，禁運只會傷己。

「地溝油」成寶貝！美媒：川普禁運威脅沒效 誤判反暴露美新能源弱點（圖：Shutterstock）

UCO 是全球碳中和背景下的「寵兒」。隨著歐美航空業急需低成本生物燃料，UCO 經提煉可製成永續航空燃料 (SAF)，減碳效率達 85%，且無需改造現有飛機，但美國本土 UCO 產量極少，僅能滿足需求零頭，因此高度依賴進口。

‌



數據顯示，去年美國從中國進口 UCO 達 127 萬噸，佔進口總量的 65%，全美 72 家生物燃料廠均靠此維持生產。

若真的禁運，後果對美國更嚴峻。首先，中國損失微乎其微，因 UCO 貿易額僅 11 億美元，佔中美貿易總量可忽略不計。

其次，美國燃料公司將遭受重創。中國 UCO 是其加工生物燃料的核心原料，禁運會導致 30 多個計畫停工、10 多萬人失業，且短期內無法找到替代來源，因歐洲已搶光東南亞電力來源，巴西出口未成規模，且即使改用美國大豆榨油替代，成本也將翻三倍，遠不如 UCO 經濟。

更關鍵的是，中國已在轉型。隨著生質燃料技術突破，中國國內產能快速攀升，君恆生物等企業已建成數十萬噸提煉產能，國產 C919、C909 客機也完成國產生物燃料實飛測試。中國明年底料將停止向美國出口 UCO，轉而滿足自身需求。畢竟，誰都不願錯過這場可能重塑能源結構的「朝陽產業」。

川普威脅的本質是想藉「大豆牌」安撫基本盤的中西部紅州農民，卻誤判 UCO 對美國的戰略價值。離開中國 UCO，美國燃料業將陷入困境，而中國早已佈局，不再依賴美國大豆市場，且巴西跟阿根廷正搶奪市佔。這場「威脅」最終淪為笑談，因世界第一強國掌門人竟拿錯「籌碼」。