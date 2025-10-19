鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-19 16:00

人工智慧（AI）正以前所未有的速度改變美國經濟與社會結構。從 OpenAI 的 ChatGPT 引發的投資熱潮，到企業廣泛應用 AI 取代人力，再到能源成本上升與退休儲蓄風險增加，AI 帶來的不僅是創新機會，也讓美國納稅人承擔潛在的財務與就業壓力。

美國AI繁榮的另一面：納稅人面臨就業與生活成本壓力。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，近兩年前，OpenAI 推出的 ChatGPT 雖不是 AI 技術的首次亮相，但無疑是迄今最具影響力的一次。

這款聊天機器人引發全球 AI 投資競賽，吸引數萬億美元資本，改變經濟格局，也改寫公眾對新技術的認知。

然而，除了大規模支出外，AI 帶來的成本和對工作取代的風險也逐漸浮現。

如今，ChatGPT 已出現眾多競爭對手，各行各業包括餐飲與醫療福利管理公司都承諾廣泛應用 AI，潛在失業規模逐漸明朗。

聯準會褐皮書指出，「裁員計畫被更頻繁提及。一些企業根據生成式 AI 的應用結果，預計還會有進一步裁員。」

換言之，雖然員工目前仍需工作，但一旦有機會，將由 AI 取代人力。沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）就指出，「AI 將徹底改變每一個崗位」。

不只如此，大型科技公司正向 AI 投入數十億美元，不僅因未來獲利潛力，也因現行稅收政策極具誘因。

美國總統川普的《大而美法案》允許新資產與研發項目 100% 折舊抵扣，讓大型科技公司受惠。

然而，美國稅收基金會估算，未來十年可能增加國家債務約 3 萬億美元，最終由普通納稅人承擔。

此外，AI 項目耗電龐大。《彭博》研究顯示，維吉尼亞北部數據中心走廊附近的巴爾的摩，批發電價五年暴漲超 125%。

隨著電網壓力加劇，家庭能源成本可能進一步上升。精品投行專家就指出，高昂的能源與運營成本，對財務負擔最重的人影響最大。

同時，AI 熱潮也可能威脅退休儲蓄。標普 500 市值前七大公司占指數約 40%，且均重注 AI 投資。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家指出，依靠 401(k) 計畫的投資者，近 40% 的儲蓄集中於少數股票，如 AI 泡沫破裂，7000 萬美國人面臨巨大的財務與就業壓力。