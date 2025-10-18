鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-18 10:20

‌



台積電法說報佳音，台股吃下定心丸，下周將有 18 檔台股 ETF 密集展開除息，根據 CMoney 統計，當中單位數成長最多的 ETF 有 2 檔，分別是新光臺灣半導體 30(00904-TW)、國泰台灣領袖 50(00922-TW)，10 月以來的 ETF 新增單位數分別成長 52.28%、19.97%，表現亮眼，新光 00904 本月實際配息金額 0.65 元，單次殖利率達 3.03%，換算年化配息率突破 12%，成為 10 月台股 ETF 配息王。

台股ETF 10月除息秀進入高峰 2檔高配息+高含積「黑馬」單位數猛增。(鉅亨網資料照)

此外，國泰 00922 實際配息金額 1.25 元，單次殖利率 4.77%，換算年化配息率亦有 9.54%，配息表現不俗，兩檔挾高配息題材，本身又具高含積量，雙高優勢吸引市場買氣強強滾，法人預估，台積電法說正面展望，帶動台股高含積量 ETF 買氣大增，除息日前通常只要配息率不差，有機會引爆市場申購熱情，再掀搶買潮。

‌



根據 CMoney 統計至 10/17 止，10 月台股除息 ETF 高達 24 檔，下周進入除息日最高潮，18 檔 ETF 陸續展開除息，由於 10 月以來台股一路震盪向上，台積電法說會傳出佳績後，加權指數也再創歷史新高，雖然周五台股收黑，但市場法人認為，台股這波不斷創高後，盤勢進行調整不是壞事，現階段上市櫃企業陸續公布第三季財報後，不妨順勢調整投資組合進行汰弱留強，可以留意第四季甚至 2026 年強勢股的上漲契機，包括短線 AI 概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股及蘋概股，都有表現機會。

至於中長線值布局的潛力族群，新光臺灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯表示，最新台積電法說釋出樂觀展望，包括公司預期 2025 年全年營收年增率將「接近 35%」，高於先前預估的約 30%，反映先進製程需求強勁，另台積電在 AI 相關客戶需求維持穩健，並非僅由單一客戶驅動，同時，非 AI 終端市場在拉庫存接近尾聲後，目前產能已觸底並出現溫和復甦，反映在手機、PC 與消費電子之訂單可見度改善，如果從整體半導體產業來看，台灣半導體類股的下修周期已經結束，全球 AI 需求暢旺下，有望在 2026 甚至 2027 年帶動半導體展現新一輪成長動能，建議中長期可以布局台灣半導體。

詹佳峯進一步指出，目前全球數千億美元的 AI 基礎設施投資熱潮，正如火如荼推動台灣半導體產業，未來 AI 世代的發展路徑，也將從雲端 AI，轉進企業 AI(各行各業)、物理 AI(機器人、自駕車等)，最後再進入主權 AI 這塊新興領域。