投信基金規模連5月攀高！台股ETF月增1140億最多 債券ETF狂吸1009億
鉅亨網記者陳于晴
投信投顧公會最新統計資料 9 月底投信各類型基金規模出爐，整體規模較上月增加 2350.58 億元來到 10.51 兆元；進一步觀察各分類基金規模增減，9 月份規模以台股 ETF 增加 1140.19 億元為各類型基金規模增加之冠，其次為債券 ETF 月增 1009.93 億，顯見出 ETF 買氣持續熱絡。
群益投信 ETF 投資研究團隊指出，股債 ETF 各擁投資契機，建議投資人亦可善用 ETF 來進行資產配置，可依照個人投資屬性與偏好的 5:5 股債 ETF 配置策略來因應，既掌握市場趨勢行情，也能以此建立穩健收益來源。投資配置上，建議採股 5 債 5 配置。
群益台 ESG 低碳 50 ETF(00923-TW) 經理人邱郁茹表示，鑒於 AI 概念題材火熱、台股企業獲利回穩，台股走勢是具基本面支撐，台股 ETF 表現仍看好，建議可關注符合全球減碳趨勢的市值型台股 ESG 低碳 ETF、受惠於 AI 趨勢的台股半導體收益 ETF，以及訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息 ETF，搭配主動式台股 ETF 更能增加投資組合的靈活度。
群益 ESG 投等債 20+ETF(00937B-TW) 經理人曾盈甄表示，在債券 ETF 方面，建議挑選包括降息受惠程度高、信評也高的 ESG BBB 級債 ETF 可說是現階段最能兼顧 ESG 趨勢、收益、品質與潛在資本利得空間之投資工具，有望既享息收，又能掌握資本利得。
群益優選非投等債 (00953B-TW) 經理人李忠泰指出，展望後市，聯準會於 9 月中再度重啟降息，並表示此次為 "風險管理式的降息"，且上修後續經濟成長率，暗示後續緩步降息機率高，搭配當前企業財報與展望仍佳，有利非投等債基本面穩健，再加上當前非投等債殖利率仍居歷史區間相對高位水準，吸引力佳，進場勝率高，後續表現可期。
