黃金飆破4350天價、AI點燃綠能 10月ETF「王」「后」換人當 績效一表看

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-17 15:39

‌



國際金價本週正式突破每盎司 4,350 美元，創下歷史新高，引爆全球貴金屬投資狂潮。這股熱錢也同步湧入台股 ETF 市場，根據 CMoney 最新統計，10 月以來 ETF 績效排行榜徹底洗牌，由貴金屬 ETF 與 AI 帶動的綠能 ETF 共同稱霸，形成「黃金為王、綠能為后」的雙主軸格局。

黃金飆破4350、AI點燃綠能：10月ETF「王」「后」大洗牌 績效一表看。（圖: tterstock）

攤開 10 月以來績效前十強榜單，黃金相關 ETF 為最大贏家。槓桿型的「期元大 S&P 黃金正 2」（00708L-TW）挾金價飆漲之勢，以單月暴漲 25.75% 的驚人績效強勢奪冠，收盤價來到 94 元，成為市場最矚目的焦點。除了冠軍外，貴金屬族群表現強勢，「期元大道瓊白銀」（00738U-TW）與「期元大 S&P 黃金」（00635U-TW）也分別以 12.87% 及 12.41% 的亮眼漲幅，攻佔第三及第五名。

‌



值得注意的是，在貴金屬光環下，由 AI 永動機概念點燃的能源題材異軍突起。市場看好 AI 發展將帶來龐大的電力需求，推升潔淨能源價值，「FT 潔淨能源」（00899-TW）以 14.44% 的漲幅奪下亞軍，收盤價 20.29 元，是榜單中唯一一檔亮眼的科技主題型 ETF。同樣受惠綠電趨勢的「富邦 ESG 綠色電力」（00920-TW）也以 10.26% 的漲幅擠入第九名。

此外，隨著台股大盤走強，多檔台股正向 2 倍 ETF 也順勢入榜，包括「國泰臺灣加權正 2」（00663L-TW）、「元大台灣 50 正 2」（00631L-TW）、「群益臺灣加權正 2」（00685L-TW）及「富邦臺灣加權正 2」（00675L-TW），漲幅介於 10.25% 至 10.62% 之間，反映投資人對後市的樂觀預期。而「國泰數位支付服務」（00909-TW）則以 12.51% 的漲幅位居第四。

市場分析指出，貴金屬 ETF 強勢表現主要受惠聯準會降息預期升溫、美元走弱及地緣政治風險等多重因素，金價衝破天際同時，白銀價格也突破每盎司 53 美元，印證避險情緒高漲。

展望後市，美國銀行近期將 2026 年黃金價格目標上調至每盎司 5,000 美元，認為在各國財政赤字與債務攀升背景下，黃金保值特性將持續受到支撐。知名財經作家羅伯特清崎亦看好白銀，預期突破 50 美元後有望挑戰 75 美元。

理財專家表示，貴金屬價格已處歷史高位，雖短期動能強勁，但投資人應留意回檔風險，建議分批佈局，切忌重壓追高；相較之下，能源類 ETF 受惠 AI 驅動的長期趨勢，具備中長期投資價值，專家建議投資人可適度將貴金屬及能源題材納入組合，達到風險分散並掌握市場雙主流目的。

10 月以來 ETF 績效前 10 強

代號 股票名稱 收盤價 (元) 漲幅 (%) 00708L 期元大 S&P 黃金正 2 94 25.75 00899 FT 潔淨能源 20.29 14.44 00738U 期元大道瓊白銀 44.38 12.87 00909 國泰數位支付服務 48.38 12.51 00635U 期元大 S&P 黃金 47.1 12.41 00663L 國泰臺灣加權正 2 42.8 10.62 00631L 元大台灣 50 正 2 328.05 10.53 00685L 群益臺灣加權正 2 117.05 10.37 00920 富邦 ESG 綠色電力 17.52 10.26 00675L 富邦臺灣加權正 2 130.2 10.25