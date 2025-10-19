鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-19 10:34

隨著日本政局迎來歷史性變革，市場高度關注新任自民黨總裁高市早苗對日本經濟政策與金融市場的影響。儘管近來日元持續走弱，但日股卻因內外資積極布局而表現強勁，東證指數更在 10 月 6 日大漲 3.1% 至 3,226 點，創下歷史新高，反映市場對「高市交易」的樂觀預期，首檔台日跨境 ETF 009812 自 9 月 18 日掛牌已滿月，漲幅維持 0.7% 到 1.2%，表現穩中帶堅 。

巴菲特加碼+日元貶值！高市經濟學點燃日股牛市 009812「滿月」穩中帶堅。（圖: shutterstock)）

市場普遍認為，高市早苗有望成為日本首位女性首相，並將延續「安倍經濟學」的政策主軸，推動以「財政刺激＋寬鬆貨幣」為核心的成長策略。她主張積極財政、徹底擺脫通縮思維，並計劃加碼公共投資、強化基礎建設，政策導向明確指向內需活化與企業投資擴張，對日本股市特別是出口與工業龍頭企業形成有力支撐。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，日本經濟正溫和復甦，企業獲利呈現持續增長趨勢。高盛預估 2025 年東證成份股的企業 EPS 年成長幅可達 6.2％。同時，股神巴菲特持續加碼日本五大商社的持股比例，並高喊長期持有，展現對日股長期看好的堅定態度。此外，東京證交所積極推動公司治理改善，要求 PBR 低於 1 的公司提出改善計畫，促使越來越多企業進行庫藏股買回與提高股利，提升股東回報，為日股基本面挹注長線活水。

以首檔連結日本東證指數的 009812 來說，所連結的「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託」是素有「日本國民 ETF」美譽的亞洲最大 ETF，涵蓋逾 1,680 檔成分股，產業多元、結構均衡，採完全複製策略，能有效承接這波「政策與企業雙驅動」的日股行情。