〈台幣〉匯市平穩觀望 收貶2.1分至30.686元

鉅亨網記者王莞甯 台北


台股加權指數今 (17) 日回檔下跌 345.5 點，但台北匯市表現相對平穩，全日多空拉鋸、升貶互見，終場收在 30.686 元、貶值 2.1 分，台北外匯經紀公司成交值 12.1 億美元。

cover image of news article
新台幣升貶互見，終場收在30.686元、貶值2.1分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.64 元、升值 2.5 分開出後，最高來到 30.62 元，不過，午盤過後買匯力道轉強，使新台幣相對走弱，最低來到 30.692 元，終場收在 30.686 元，全日高低價差 7.2 分。


觀察主要亞幣，各有表態，日元再度飆升近 1%，星元也升值約 0.2%，不過，新台幣收貶 0.07%，韓元貶 0.1% 左右，泰銖貶超過 0.5%，美元指數則小跌約 0.16%。

由於聯準會官員卡什卡利表示，勞動市場出現意外下滑的風險，經濟放緩程度可能較實際情況更嚴重，隨著聯準會進一步放鴿，市場正等待釋出二度降息的訊息。

另一方面，美國兩家區域銀行爆壞帳問題，激發避險需求湧入日元，後續相關訊息是否牽動國際股匯市的變化，也有待觀察。

避險台幣美元聯準會降息日元

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27302.37-1.25%
美元指數98.229-0.11%
美元/台幣30.686+0.07%
日元/美元0.0067+0.00%
韓元/美元0.0007+0.00%
泰銖/美元0.0306-0.65%

