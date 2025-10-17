〈台幣〉匯市平穩觀望 收貶2.1分至30.686元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-17 16:33

台股加權指數今 (17) 日回檔下跌 345.5 點，但台北匯市表現相對平穩，全日多空拉鋸、升貶互見，終場收在 30.686 元、貶值 2.1 分，台北外匯經紀公司成交值 12.1 億美元。

新台幣升貶互見，終場收在30.686元、貶值2.1分。

新台幣今日以 30.64 元、升值 2.5 分開出後，最高來到 30.62 元，不過，午盤過後買匯力道轉強，使新台幣相對走弱，最低來到 30.692 元，終場收在 30.686 元，全日高低價差 7.2 分。

觀察主要亞幣，各有表態，日元再度飆升近 1%，星元也升值約 0.2%，不過，新台幣收貶 0.07%，韓元貶 0.1% 左右，泰銖貶超過 0.5%，美元指數則小跌約 0.16%。