〈台幣〉匯市平穩觀望 收貶2.1分至30.686元
鉅亨網記者王莞甯 台北
台股加權指數今 (17) 日回檔下跌 345.5 點，但台北匯市表現相對平穩，全日多空拉鋸、升貶互見，終場收在 30.686 元、貶值 2.1 分，台北外匯經紀公司成交值 12.1 億美元。
新台幣今日以 30.64 元、升值 2.5 分開出後，最高來到 30.62 元，不過，午盤過後買匯力道轉強，使新台幣相對走弱，最低來到 30.692 元，終場收在 30.686 元，全日高低價差 7.2 分。
觀察主要亞幣，各有表態，日元再度飆升近 1%，星元也升值約 0.2%，不過，新台幣收貶 0.07%，韓元貶 0.1% 左右，泰銖貶超過 0.5%，美元指數則小跌約 0.16%。
由於聯準會官員卡什卡利表示，勞動市場出現意外下滑的風險，經濟放緩程度可能較實際情況更嚴重，隨著聯準會進一步放鴿，市場正等待釋出二度降息的訊息。
另一方面，美國兩家區域銀行爆壞帳問題，激發避險需求湧入日元，後續相關訊息是否牽動國際股匯市的變化，也有待觀察。
