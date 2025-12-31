鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-31 20:20

受到聯邦利率調降、財政擔憂，以及美國總統川普任內反覆無常的貿易政策影響，美元在 2025 年面臨壓力，正朝著自 2017 年以來最大的年度跌幅邁進。在今年的最後一個交易日，衡量美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數報 98.35。然而，指數在 2025 年全年仍下跌了 9.4%。

這些推動美元走勢的主題預計將在 2026 年持續，暗示美元低迷的表現可能會延長，並進一步支撐歐元和英鎊等競爭對手的強勁表現。

‌



道明證券策略師 Prashant Newnaha 指出，看跌美元的論點在 2026 年仍是被廣泛認可的觀點，預計「放空美元兌歐元和澳元」的交易會有所表現。根據商品期貨交易委員會的數據，市場自 4 月以來一直保持淨空頭部位，「拋售美元」的交易策略也因此保持穩固。

美元的疲軟幫助了許多主要貨幣以及新興市場，在 2025 年取得強勁的年度漲幅。歐元兌美元全年飆升 13.4%，而英鎊則上漲了 7.5%，兩者均有望創下 8 年來兌美元的最大年度漲幅。其他歐洲貨幣也表現強勁，瑞士法郎上漲 14%，瑞典克朗更是大幅飆升了 20%。

在亞太地區，風險敏感的澳洲央行有望實現超過 8% 的全年漲幅，這是自 2020 年以來的最佳年度表現。紐西蘭元雖然小幅走軟至 0.57875 美元，但全年仍有望上漲 3.4%，結束了連續四年的年度跌勢。

此外，儘管中央銀行的指引較弱，中國人民幣在周二仍突破了「7」這一兌美元的關鍵心理關口，全年上漲 4.4%，創下自 2020 年以來最顯著的漲幅。

日元是少數未能受惠於美元疲軟的貨幣之一。儘管日本央行在 2025 年期間兩次升息，日元兌美元仍大致持平。日元周三小幅走弱至 156.61 兌 1 美元，接近曾引發東京官員干預擔憂的水準。