金價漲破4300美元！做多黃金登最擁擠交易 全球資源型基金績效來勁
鉅亨網記者陳于晴 台北
黃金價格持續飆升，現貨一度衝破每盎司 4300 美元大關，再創歷史新高，根據最新調查，「做多黃金」躍升經理人最擁擠交易標的，也因為近期原物料價格漲勢凌厲，帶動全球資源型基金績效近 1 季表現優於全球股市。
美國銀行 10 月全球基金經理調查顯示，43% 受訪者將「做多黃金」列為最擁擠交易，超越先前霸榜「做多科技七雄」的 39%。也因為黃金價格屢攀新高，加上銅等工業金屬受惠降息及需求增溫，成為近期各資產漲勢領頭羊，全球股市則相對震盪。
理柏資訊統計 (截至 2025/10/16)，全球資源型基金近 1、3 月類型漲幅 6.7%、16%，表現優於 MSCI 世界指數的 0.7%、6.6%，其中滙豐全球關鍵資源、復華全球原物料、安聯全球油礦金趨勢等基金，近 3 月漲幅逾 2 成，表現相對突出。
展望後市，目前各大投行機構多認為，因地緣政治風險、各國央行多元化儲備需求及美國聯準會降息推升，使金價仍有機會再攀新高；此外，銅等工業金屬亦有望受惠降息及供需改善，投信法人建議可透過全球化布局的原物料基金標的，掌握各題材利基。
復華全球原物料基金經理人蔡盛宇表示，後市布局除了聚焦受惠降息循環開啟的黃金類股之外，工業金屬受惠中國減產使得全球供需環境邊際改善，加上美國聯準會降息有望使製造業景氣復甦，以及數據中心、新能源用電結構性加速，使用銅需求增長，建議可增持相關銅礦商類股。能源石油部分，因需求持續下修，預期油價處於低檔震盪格局。
全球資源型基金績效
|
基金名稱
|
近 1 月
|
近 3 月
|
滙豐全球關鍵資源基金
|
24.53
|
42.31
|
復華全球原物料基金
|
13.54
|
26.16
|
安聯全球油礦金趨勢基金
|
8.3
|
20.29
|
德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金
|
3.1
|
13.65
|
國泰全球資源基金
|
3.1
|
12.98
|
PGIM 保德信全球資源基金
|
0.5
|
8.22
|
元大全球農業商機基金
|
0.72
|
3.38
|
安聯全球農金趨勢基金
|
0
|
0.95
資料來源：理柏資訊，績效統計至 2025/10/16，單位：%。
