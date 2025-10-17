金價漲破4300美元！做多黃金登最擁擠交易 全球資源型基金績效來勁

黃金 價格持續飆升，現貨一度衝破每盎司 4300 美元大關，再創歷史新高，根據最新調查，「做多 黃金 」躍升經理人最擁擠交易標的，也因為近期原物料價格漲勢凌厲，帶動全球資源型基金績效近 1 季表現優於全球股市。

美國銀行 10 月全球基金經理調查顯示，43% 受訪者將「做多 黃金 」列為最擁擠交易，超越先前霸榜「做多科技七雄」的 39%。也因為 黃金 價格屢攀新高，加上銅等工業金屬受惠降息及需求增溫，成為近期各資產漲勢領頭羊，全球股市則相對震盪。

展望後市，目前各大投行機構多認為，因地緣政治風險、各國央行多元化儲備需求及美國聯準會降息推升，使金價仍有機會再攀新高；此外，銅等工業金屬亦有望受惠降息及供需改善，投信法人建議可透過全球化布局的原物料基金標的，掌握各題材利基。