微星布局電競再下一城 成為Red Bull League唯一PC及筆電官方合作夥伴
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (17) 日宣布，攜手 Red Bull League of Its Own，擔任獨家官方主機與筆電合作夥伴，為全球頂尖賽事提供最堅實穩定的硬體支援。此次 MSI 共出動超過 50 台電競主機與筆電進駐賽事現場， 熱血驅動年度最受矚目的電競對決，助力選手火力全開。
《英雄聯盟》盛事將於 11 月 29 日在德國慕尼黑 SAP Garden 盛大登場。歐洲電競與運動的全新地 標，亦是新一代頂級運動賽事場館，坐落於世界知名的 慕尼黑奧林匹克公園，預計將湧入超過 10,000 名觀眾。韓國傳 奇戰隊 T1 將領銜，對戰歐洲勁旅 G2 Esports、Karmine Corp、NNO Old，以及由知名實況主 Caedrel 帶領的 Los Ratones。
MSI 本次提供超過 50 台電競主機與筆電，包括賽事與訓練專用主機：MSI 桌上型電腦依照玩家需求分為三大系列：MEG、MPG、MAG，各具設計語言與性能 特點，滿足從職業戰隊到專業創作者的多樣化需求。
另外也提供直播與內容創作機種，為支援活動現場的串流製作與內容創作需求，MSI 提供 Katana 系列高效能筆記型電腦， 確保賽事直播、即時影像剪輯與多工製作流程皆能穩定流暢執行。
Katana 系列專為遊戲玩家打造，主打「效能與輕 薄的平衡」，在提供優異遊戲運算效能與高更新率顯示體驗的同時，亦保有緊湊便攜的機身設計，是中高階效能需求 與行動便利性兼具的理想選擇。
微星行銷副總經理程惠正表示，微星始終致力於以最強大的硬體效能支持全球電競舞台。本次與 Red Bull 的合作，不僅彰顯微星對電競社群的承諾，也體現微星打造極致遊戲體驗的願景，微星很榮幸能成為 T1 與歐洲頂尖戰隊背後的力 量，陪伴選手和粉絲共同迎接最激動人心的賽事時刻。」
