鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-17 14:45

‌



國際金價今 (17) 日持續走高，現貨黃金(XAUUSDOZ) 在亞洲早盤交易時段漲高至每盎司 4380.99 美元，連 5 個交易日再創歷史新高，續朝 4400 美元大關邁進，專家最新認為，無論未來金市面臨的是通膨衝擊還是通縮危機，黃金的需求都可能持續高漲。

現貨金價連5日創史高！彭博策略師：黃金不是商品 是金融體系的「終極防彈衣」（圖：Shutterstock）

彭博宏觀策略師 Simon White 最新指出，金價飆升傳遞出遠超過傳統認知的關鍵訊號，該貴金屬不僅是對抗通膨的工具，更是整個金融體系的「終極對沖」。當政府債務高企、信貸風險暗湧時，以實物形式持有的黃金，因其「不屬於任何人負債」的特性，正成為市場押注的「無冕之王」。

‌



黃金的「雙重身分」正被重新定義。長期以來，市場視其為通膨對沖工具，但 White 強調，歷史數據顯示黃金在通膨極低和極高時均表現亮眼。1930 年代大蕭條期間，即便美國政府強制以每盎司 20 美元回收民間黃金並重估至 35 美元，金價仍逆勢上漲。通縮時期的表現亦打破「黃金僅抗通膨」的刻板印象，真正的邏輯是黃金是「高品質抵押品」，當金融體系壓力攀升，無論是通膨衝擊還是通縮危機，實體黃金因其無負債屬性，成為無可取代的安全墊。

目前，市場正面臨雙重風險，進一步推高黃金需求。一個是信貸衰退陰雲密布，Orlock Advisors 分析師 Russell Napier 指出，儘管高收益與投資級信貸利差近期收窄，但這掩蓋了真實風險。若以銀行間互換利率調整後觀察，公司債與國債的實質信用利差 (即私人借貸成本) 反而更高。

近期全球貿易緊張疊加 First Brands 等企業破產，據傳逾 20 億美元資金「失蹤」，信貸利差已重新走闊。

二是政府債務風險加劇。各國正面臨和平時期罕見的巨額財政赤字，主權政府雖可通過印鈔「脫困」，但這恰恰是市場擔憂的核心，大規模財政赤字最終恐「貨幣化」，嚴重侵蝕法幣價值。