路透：印度煉油廠準備削減俄油進口 還沒收到政府指令
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國總統川普周三（15 日）在白宮一場活動中說，印度總理莫迪已向他承諾停止購買俄羅斯石油。據《路透》周四報導，三名消息人士透露，一些印度煉油廠已經準備放棄俄羅斯石油，但他們尚未收到印度政府發出的正式指令。
印度是俄羅斯海運原油主要買家之一，烏克蘭戰爭爆發後，印度持續以折扣價格向俄羅斯採購原油。
川普宣布印度「服軟」後，消息人士稱，印度煉油廠準備逐步減少俄羅斯原油進口量，由於 11 月訂單已經發出，採購量可能從 12 月開始下降。
消息人士表示，印度政府還沒向煉油廠發出停止購買俄油的正式指令。不過，一名印度政府高階官員說，如果條件允許，印度煉油廠會用美國原油替代俄羅斯原油。
川普政府已對印度輸美商品徵收 50% 關稅，兩國仍在進行貿易談判。美國談判代表此前告知印度官員，減少俄羅斯原油進口是達成貿易協議的重要條件。
貿易數據顯示，今年 4 月至 9 月，印度每天進口約 175 萬桶俄羅斯原油，佔印度原油進口中的比率從去年同期的 40% 下降到 36%。印度從美國進口的原油擴大至每天 21.3 萬桶，佔進口量 4.3%。
對於川普的言論，印度外交部發言人賈伊斯瓦爾周四回應：「印度是石油和天然氣的主要進口國。在動盪的能源背景下，維護印度消費者的利益一直是我們的首要任務，我們的進口政策完全以這一目標為指導。」
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告