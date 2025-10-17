路透：印度煉油廠準備削減俄油進口 還沒收到政府指令

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-17 08:30

‌



美國總統川普周三（15 日）在白宮一場活動中說，印度總理莫迪已向他承諾停止購買俄羅斯石油。據《路透》周四報導，三名消息人士透露，一些印度煉油廠已經準備放棄俄羅斯石油，但他們尚未收到印度政府發出的正式指令。

美國總統川普說，印度總理莫迪已向他承諾停止購買俄羅斯石油。（圖：Shutterstock）

印度是俄羅斯海運原油主要買家之一，烏克蘭戰爭爆發後，印度持續以折扣價格向俄羅斯採購原油。

‌



川普宣布印度「服軟」後，消息人士稱，印度煉油廠準備逐步減少俄羅斯原油進口量，由於 11 月訂單已經發出，採購量可能從 12 月開始下降。

消息人士表示，印度政府還沒向煉油廠發出停止購買俄油的正式指令。不過，一名印度政府高階官員說，如果條件允許，印度煉油廠會用美國原油替代俄羅斯原油。

川普政府已對印度輸美商品徵收 50% 關稅，兩國仍在進行貿易談判。美國談判代表此前告知印度官員，減少俄羅斯原油進口是達成貿易協議的重要條件。

貿易數據顯示，今年 4 月至 9 月，印度每天進口約 175 萬桶俄羅斯原油，佔印度原油進口中的比率從去年同期的 40% 下降到 36%。印度從美國進口的原油擴大至每天 21.3 萬桶，佔進口量 4.3%。