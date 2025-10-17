鉅亨網新聞中心 2025-10-17 10:40

阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）宣佈一項雄心勃勃的國家戰略目標：計劃在 2030 年前，將純 AI 企業的數量從目前的 1,500 多家，大幅增加超過五倍至 1 萬家，藉此鞏固其作為全球 AI 技術中心的地位。

阿聯酋宣告AI雄心：五年內AI企業要增5倍、靠太陽能蓋5GW資料中心。(圖:shutterstock)

阿聯酋人工智慧部長奧拉瑪（Omar Sultan Al Olama）在杜拜舉行的全球創業與投資盛會 Expand North Star（擴展北極星）展會期間，發表了上述關鍵願景。

奧拉瑪部長強調，阿聯酋的 AI 發展策略核心在於「造福民眾」，重點圍繞安全、保障、生活品質與平等。他指出，阿聯酋致力於將 AI 應用於提升日常生活效率，而非僅是技術展示。

奧拉瑪以杜拜國際機場的智慧通關系統為例，說明 AI 如何轉化公民體驗。他表示：「任何持有阿聯酋居留身份的人，在杜拜機場通關時已無需出示護照或與工作人員接觸。只需走過智能閘機，對著攝像頭看一眼，就能輕鬆通過。」他強調，這種應用是實實在在地提升了生活品質。

他進一步重申，阿聯酋為所有 AI 開發者和企業提供公平的競爭環境，並強調 AI 開發和部署的透明度固然重要，但前提是必須為社會帶來實際效益。同時，監管措施將保持謹慎平衡，以避免扼殺創新活力。

作為阿聯酋的創新樞紐，杜拜正積極通過新機構和計畫加速 AI 生態系統的成長。

杜拜未來基金會（DFF）執行董事 Saeed Al Falasi 在展會期間受訪時介紹，由杜拜王儲發起的杜拜人工智慧中心（Dubai AI Center）成立後，已優先推出了名為「AI SEED」的計畫，旨在更好地支持私人企業。該計畫將為在技術和演算法方面具有實力的 AI 公司提供支援。

此外，針對 AI 發展所需的巨大能源挑戰，杜拜也展現出對「永續 AI」的承諾。Al Falasi 指出，他們很早就意識到能源的重要性，並正積極探索永續解決方案。杜拜已與輝達簽署協議，計劃利用全球最大的太陽能專案之一——穆罕默德 · 本 · 拉希德太陽能園區所產生的太陽能，為資料中心供電。

阿聯酋也在全球 AI 版圖中佔據重要一席。今年 5 月，阿聯酋與美國合作，計劃共同建造一個擁有 5 GW 資料中心的 AI 園區，成為 OpenAI 星際之門計畫的關鍵部分。