美俄峰會地點定了！俄方公布13點普丁、川普通話成果
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國總統川普周四（16 日）表示，他已與俄羅斯總統普丁完成通話，雙方通話「非常有成效」。川普指出，雙方討論中東和平、戰後貿易合作及高層外交會談安排。
據俄羅斯《衛星通訊社》報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫說，在近 2.5 小時通話中，普丁與川普討論了在匈牙利首都布達佩斯舉行美俄峰會的可能性。
烏沙科夫就普丁與川普通話成果發表聲明：
1）普丁與川普於 16 日舉行第 8 次通話，歷時 2.5 小時，此次通話由俄方發起；
2）普丁與川普重點討論烏克蘭戰爭；
3）普丁向川普詳細闡述對烏克蘭局勢，指出俄軍已完全掌握全線戰略主動權；
4）普丁在通話中強調俄羅斯堅持通過政治外交途徑解決烏克蘭危機；
5）川普提及自身在調解衝突方面的成就，核心論點是結束烏克蘭戰爭將為美俄經濟合作開闢巨大前景；
6）普丁與川普談及俄美兩國人民間深厚情誼；
7）談及美方對基輔供應「戰斧」飛彈問題，普丁重申此舉不會改變戰場態勢，但會損害俄美關係；
8）雙方討論舉行元首會晤可能性，俄美代表將立即啟動峰會籌備工作；
9）俄美峰會籌備將通過俄外長拉夫羅夫與美國務卿魯比歐電話溝通啟動，具體時間隨工作推進明確；
10）普丁支持川普提出的布達佩斯作為會晤地點，具體日期由雙方代表商定；
11）普丁請川普向美國第一夫人梅蘭妮亞轉達誠摯問候，感謝其參與俄烏兒童與家庭團聚事務；
12）川普表示將在與烏克蘭總統澤倫斯基溝通時考量普丁的意見；
13）普丁與川普約定保持聯絡。
