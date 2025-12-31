克宮：烏克蘭襲擊普丁官邸後 俄方將在談判中採取更強硬立場

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-31 08:06

俄羅斯克里姆林宮周二（30 日）表示，在烏克蘭襲擊俄羅斯總統官邸後，俄方將在烏克蘭問題談判中採取更強硬立場。

烏克蘭襲擊普丁官邸後，俄方將在談判中採取更強硬立場。（圖：Shutterstock）

克里姆林宮發言人佩斯科夫周二對記者表示：「這一恐怖主義行為旨在破壞談判進程，其外交後果將是俄羅斯聯邦在談判中的立場趨於更加強硬。」

佩斯科夫說，俄羅斯軍方清楚將在何時、以何種方式回應。

當記者詢問俄羅斯是否掌握無人機襲擊的實物證據時，佩斯科夫稱，防空系統已將無人機擊落，而殘骸問題應由國防部回應。

除俄羅斯國防部一份聲明外，俄方尚未提出任何證據。該聲明稱，91 架無人機在飛向該官邸途中被擊落。該官邸位於莫斯科以北約 360 公里處。

俄羅斯國防部表示，其中 49 架無人機在布良斯克州被擊落，1 架在斯摩棱斯克州被擊落，另有 41 架在森林密集的諾夫哥羅德州被擊落。

烏克蘭對此表示，俄羅斯的指控是「謊言」，目的是為進一步打擊烏克蘭尋找藉口。烏克蘭外交部長周二指出，俄方並未提出任何證據，因為根本不存在所謂的襲擊。