樺漢合作Google Cloud 強化AI、資安雙引擎

2025-10-16

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (16) 日宣布，將與 Google Cloud 展開策略性合作，全面導入 Gemini Enterprise 與 Google Security Operations Enterprise Plus（SecOps）解決方案，啟動 AI 與資安雙軌並進的核心發展計畫。

樺漢董事長朱復銓。(鉅亨網資料照)

樺漢董事長朱復銓表示，樺漢長期深耕智慧製造、智慧城市、ESG 永續發展等產業市場，AI 的導入將成為下一階段成長的關鍵爆發動能。透過 Gemini Enterprise ，樺漢將在既有設計製造實力的基礎上，進一步結合 Edge AI 邊緣運算與雲端智慧平台，強化整體營運效率。

樺漢旗下亞太營運總部 Ennoconn Solutions Singapore 及其子公司 Nera Telecommunications 也將積極推動 AI 資安管理升級，進一步提升產品價值與行銷動能，同時，藉由導入 Google SecOps，為全球營運體系提供穩固的安全防護，確保核心資產的安全性與客戶的信任感。

此次與 Google Cloud 的合作，預期將為樺漢帶來多方面效益，包括透過自動化資訊蒐集與流程最佳化來提升員工生產力；藉由 AI 偵測與自動應變機制強化資安韌性；透過 AI 分析與情境模擬，加速企業決策與執行力；同時也將激發研發與設計部門的創意與創新，加速新產品與新服務的開發。