華航首架迪士尼彩繪機登場 將飛航這些熱門航點

2025-10-16

華航 (2610-TW) 今 (16) 日宣布，與台灣華特迪士尼合作，推出國內首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影動物方城市 2(Zootopia 2)的人氣角色，打造出全新「動物方城市 2 主題彩繪機」，將於 11 月 19 日台北飛往洛杉磯 CI006 正式啟航，旅客從報到櫃台至機上服務，可搶先體驗前所未有的雲端迪士尼盛會。

華航首架迪士尼彩繪機登場。(圖：華航提供)

「動物方城市 2 主題彩繪機」以華航長程機隊主力 777 擔綱，首波派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京和大阪等熱門北美和東北亞航點。

為慶祝「動物方城市 2 主題彩繪機」首航，華航網站於明日起推出洛杉磯、安大略等航線促銷，台北－洛杉磯經濟艙來回 18225 元起 (未稅)、台北－安大略經濟艙來回 19035 元起 (未稅)、台北－鳳凰城經濟艙來回 21465 元起 (未稅)、台北－洛杉磯豪華經濟艙來回 47314 元起 (未稅)、台北－安大略豪華經濟艙來回 48544 元起 (未稅)、台北－鳳凰城豪華經濟艙來回 54400 元 (未稅)。