〈房產〉8月預售揭露量再探底 去年單月預售成交量抵今年3個月
鉅亨網記者張欽發 台北
房仲業者統計最新預售揭露數量，8 月預售揭露量再探底，剩下 2500 餘件，寫下預售即時揭露以來的新低量，統計今年 1-8 月平均單月揭露約 3565 件，較去年同期單月水準 1.3 萬件明顯量縮，顯示房市預售市場出現熄火，政策抑制下房市買氣回歸理性保守。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，全台預售揭露量連續兩個月跌破單月 3000 件水準，預售買氣已經不是度小月而是度鬼月，相較股市人氣匯集，房市預售買氣則是冷冷清清門可羅雀。
統計顯示，7、8 月全台預售揭露量連續兩個月都跌破 3000 件水準，1-8 月平均單月 3565 件，去年同期均單月 1.3 萬件，房市交易量出現明顯量縮，若以六都表現來看，雙北市年減不到 7 成，表現相對穩定，房價飆漲區域的買氣也比較觀望，桃園市 8 月揭露剩 404 件，年減 79%，台中市剩 376 件年減 78%，高雄市 192 件，年減 85%，全台 2550 件年減 75%。
曾敬德表示，今年算是還去年飆漲熱銷後的帳，短期內房市飆高，也需要時間沉澱去化，消費者認知房市也不會像過去幾年這樣上漲，非自用的退場，自用的也會觀望，開發商除了期待政策能夠稍稍鬆手外，自己也要想辦法創造個案亮點，讓自己在個案表現，成為順銷的一員。
- CBD河岸稀缺地段，布里斯本豪邸新標竿
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇