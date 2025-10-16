〈房產〉8月預售揭露量再探底 去年單月預售成交量抵今年3個月

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-16 16:41

‌



房仲業者統計最新預售揭露數量，8 月預售揭露量再探底，剩下 2500 餘件，寫下預售即時揭露以來的新低量，統計今年 1-8 月平均單月揭露約 3565 件，較去年同期單月水準 1.3 萬件明顯量縮，顯示房市預售市場出現熄火，政策抑制下房市買氣回歸理性保守。

8月預售揭露量再探底 ，去年一個月預售成交量抵今年3個月，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，全台預售揭露量連續兩個月跌破單月 3000 件水準，預售買氣已經不是度小月而是度鬼月，相較股市人氣匯集，房市預售買氣則是冷冷清清門可羅雀。

‌



統計顯示，7、8 月全台預售揭露量連續兩個月都跌破 3000 件水準，1-8 月平均單月 3565 件，去年同期均單月 1.3 萬件，房市交易量出現明顯量縮，若以六都表現來看，雙北市年減不到 7 成，表現相對穩定，房價飆漲區域的買氣也比較觀望，桃園市 8 月揭露剩 404 件，年減 79%，台中市剩 376 件年減 78%，高雄市 192 件，年減 85%，全台 2550 件年減 75%。