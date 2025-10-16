〈房產〉房仲：台積宅交易今年較去年全面量縮 竹北市量縮近7成最明顯

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-16 12:14

護國神山台積電 (2330-TW) 不但是台灣的科技龍頭企業，其設廠選址地點，也成為消費者所關注的房市題材。房仲業者實價登錄資料，統計台積電即將和已進駐廠區所在的行政區，發現近兩年台積宅今年交易量較去年全面萎縮，其中減幅最多的是位於新竹縣的竹北市，減幅近 7 成。至於房價修正最多的為台南市的安定區，與去年相比下修 13.1%。

房仲：台積宅交易今年較去年全面量縮 竹北市量縮近7成最明顯。(鉅亨網記者張欽發攝)

台積電的進駐設廠，不僅會帶入先進製程或封裝的產能，上下游供應商、營造商、設備商等也會跟著進駐，再加上會有許多高薪的工程師落腳，有望帶動當地整體消費、租屋甚至是購屋需求走升，因此台積電的設廠往往左右區域房市動態。

在台積電的各大廠區中，竹北市今年交易較去年量縮 69.6%，為榜上交易量減幅最多的一區。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，今年至今，在銀行房貸緊縮與第七波信用管制續行下，以及美國又宣布關稅政策下，房市交易未見起色。而且，目前買方購屋心態保守，期待房價有一定的降幅才願意進場，但竹北市今年中古屋的平均單價較去年不減反增，平均房價更已來到 4 字頭，使不少買方保持觀望，因此量縮幅度最明顯。

台積宅除了交易量明顯量縮外，部分區域房價也開始有所修正。陳金萍說明，南科台南園區近年來房價快速上漲，使不少購屋族已無法負荷，且該園區周遭房屋供給量大，隨著政策影響持續，不少投資客選擇退場轉售，使待售房屋供給增加。而且當地的交通、生活機能尚待完善，房價支撐性不足。數據顯示，安定區房價較去年共下修 13.1% 最高；新市區和善化區，房價也分別修正 3.7% 和 2.8%。