search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


房產

〈房產〉全台六都「租補族」熱區揭曉 桃園這區申辦量居冠

鉅亨網記者張欽發 台北


租屋補助放寬，越來越多人受惠，房仲業者觀察內政部租金補貼統計資訊，2025 年第一季全國補貼核撥戶數共 52.5 萬筆，較去年同期增加 14.6 萬筆，2024 年第一季時的年增量也達 13.9 萬筆，顯示政府逐漸放寬租金補貼的條件，以及提供房東各項稅賦優惠後，民眾響應租金補貼政策的意願大增。

cover image of news article
全台六都「租補族」熱區揭曉，桃園中壢區申辦量居冠，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

而六都中以台中市租屋契約件數最多，達 14.7 萬件，其次是新北市 10.1 萬件。全台各都申請租補的熱門行政區，由桃園市中壢區 2.5 萬件居冠


台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，行政院自 2022 年起實施的「300 億元中央擴大租金補貼專案」，大幅提高租補戶數，受惠對象也擴及學生，加上政策免房東同意或提供資訊，因此申請補貼的人數逐年增加。由於申請租補的所得門檻會因縣市而異，例如台北市申請收入上限為一人月薪 58,947 元，若以薪水三分之一作為租屋預算門檻，租屋預算在單人 1.7 萬元或雙薪家庭 3.5 萬元左右，這類物件多半屬於蛋白區住宅或 20 年以上老屋較有機會。

進一步觀察各都申請租補的熱門行政區，由桃園市中壢區 2.5 萬件居冠，其次則是台中西屯區 2.1 萬件，高雄的三民區也以 1.6 萬筆超越新北房價親民的淡水區。且從熱區的租屋中位數來看，台北士林 1.2 萬元、新北板橋 1.3 萬元，多屬於區域中的隔間套房行情，顯示申請租補的租客身分應以單身人士為大宗。

張旭嵐指出，租屋市場單身人口比例較高，其次為年輕夫妻，因此申請租補的案件，多半為小坪數住家，或是位於高 CP 值房價區的物件。由於租金補貼年滿 18 歲即可申請，包括大學生租屋，因此租金價格通常比整體租賃市場行情略低。

中壢成「租補族」最熱門行政區，台灣房屋中壢平鎮直營店店長吳智忠分析，中壢涵蓋了海華特區、青埔特區、過嶺重劃區等，租屋熱區集中在明星學區周邊、捷運沿線至 A22 老街溪站、中壢車站周邊以及新興重劃區內。熱門租賃物件像是海華商圈的中古電梯大樓，2 房月租 2.3-2.6 萬元、3 房月租 3 萬元上下；而過嶺重劃區內電梯大樓在 10 年內，物件相當新穎，2-3 房租金在 2-2.5 萬元左右，區內機能完整，且鄰近幼獅、觀音、中壢等工業區，吸引有學區需求的家庭與就業族群進駐，帶動穩定租屋市場需求。

第一建經研究中心副理張菱育指出，從租金補貼的分布來看，台中以南的區域，租金中位數普遍不到 8 千元，負擔相對北部輕鬆，承租房型多為套房及雅房，尤其大專院校周邊、國中小學區及產業園區附近的租屋需求相對穩定，申請租金補貼後，不少租客每月實際支出甚至不用 5000 元，有效降低租金壓力、提升居住品質。

張菱育指出，隨著租金補貼越來越普及，房東成為「公益出租人」可享多重稅負優惠，例如房屋稅率可比照自用住宅降至 1.2%、每月租金收入中，還有最高 1.5 萬元的免所得稅優惠，超過部分也可列成本扣抵；另外，若房東加入社會住宅包租代管計畫，還可申請修繕補助，像是維修或更換設備、緊急照明燈、瓦斯偵測器等，最高每年補助 1 萬元，最長補助 3 年，並由專業業者協助管理維護，豐富的政策利多，也提高了屋主釋出空屋的意願，使租屋市場更加活絡。

 

文章標籤

租金房產中壢

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


      Empty
      Empty