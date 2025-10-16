〈房產〉全台六都「租補族」熱區揭曉 桃園這區申辦量居冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-16 10:51

‌



租屋補助放寬，越來越多人受惠，房仲業者觀察內政部租金補貼統計資訊，2025 年第一季全國補貼核撥戶數共 52.5 萬筆，較去年同期增加 14.6 萬筆，2024 年第一季時的年增量也達 13.9 萬筆，顯示政府逐漸放寬租金補貼的條件，以及提供房東各項稅賦優惠後，民眾響應租金補貼政策的意願大增。

全台六都「租補族」熱區揭曉，桃園中壢區申辦量居冠，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

而六都中以台中市租屋契約件數最多，達 14.7 萬件，其次是新北市 10.1 萬件。全台各都申請租補的熱門行政區，由桃園市中壢區 2.5 萬件居冠

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，行政院自 2022 年起實施的「300 億元中央擴大租金補貼專案」，大幅提高租補戶數，受惠對象也擴及學生，加上政策免房東同意或提供資訊，因此申請補貼的人數逐年增加。由於申請租補的所得門檻會因縣市而異，例如台北市申請收入上限為一人月薪 58,947 元，若以薪水三分之一作為租屋預算門檻，租屋預算在單人 1.7 萬元或雙薪家庭 3.5 萬元左右，這類物件多半屬於蛋白區住宅或 20 年以上老屋較有機會。

進一步觀察各都申請租補的熱門行政區，由桃園市中壢區 2.5 萬件居冠，其次則是台中西屯區 2.1 萬件，高雄的三民區也以 1.6 萬筆超越新北房價親民的淡水區。且從熱區的租屋中位數來看，台北士林 1.2 萬元、新北板橋 1.3 萬元，多屬於區域中的隔間套房行情，顯示申請租補的租客身分應以單身人士為大宗。

張旭嵐指出，租屋市場單身人口比例較高，其次為年輕夫妻，因此申請租補的案件，多半為小坪數住家，或是位於高 CP 值房價區的物件。由於租金補貼年滿 18 歲即可申請，包括大學生租屋，因此租金價格通常比整體租賃市場行情略低。

中壢成「租補族」最熱門行政區，台灣房屋中壢平鎮直營店店長吳智忠分析，中壢涵蓋了海華特區、青埔特區、過嶺重劃區等，租屋熱區集中在明星學區周邊、捷運沿線至 A22 老街溪站、中壢車站周邊以及新興重劃區內。熱門租賃物件像是海華商圈的中古電梯大樓，2 房月租 2.3-2.6 萬元、3 房月租 3 萬元上下；而過嶺重劃區內電梯大樓在 10 年內，物件相當新穎，2-3 房租金在 2-2.5 萬元左右，區內機能完整，且鄰近幼獅、觀音、中壢等工業區，吸引有學區需求的家庭與就業族群進駐，帶動穩定租屋市場需求。

第一建經研究中心副理張菱育指出，從租金補貼的分布來看，台中以南的區域，租金中位數普遍不到 8 千元，負擔相對北部輕鬆，承租房型多為套房及雅房，尤其大專院校周邊、國中小學區及產業園區附近的租屋需求相對穩定，申請租金補貼後，不少租客每月實際支出甚至不用 5000 元，有效降低租金壓力、提升居住品質。