〈房產〉北台灣前三季推案量年減32.6% 全年挑戰突破兆元難度大增

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-16 11:08

市調機構住展統計，北台灣今年前三季住宅類新成屋、預售屋總推案量約 7969.4 億元，年減減幅 32.6%，與去年前三季就已破兆元的順風順水情勢大相逕庭，2025 年全年推案量要突破兆元挑戰度增高。

北台灣前三季推案量年減32.6% ，全年推案量要突破兆元挑戰高，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

住展企研室總監暨發言人陳炳辰表示，今年房市買氣大受央行政策、貸款限制影響，單周交易掛蛋與來客量個位數都為常態，建商自然無意進場，新案能延就延，而 9 月初的新青安豁免房貸天條水位，與換屋族切結期延長兩利多亦無濟於事，第三季僅推出約 1800 億元案量，亦反映 928 檔期狀態堪憂。

各縣市表現上，北台灣熱區北北桃竹一致走衰，新竹地區與台北市大減超過五成，新竹地區在去年前三季有 1293.2 億元的推案量，今年只有約 607.5 億元，僅上半年在東區富宇建設一案 30 多億元案量就為指標，前三季中只有兩案來到 20 多億元，其餘多為小案，與去年還有新竹帝寶系列案推上百億元，以及春福、富宇、昌益等建商的 60-90 億元大案，相較兩樣情相當嚴峻。

台北市去年前三季推案為 3197.5 億元，今年腰斬落至 1505.1 億元，不比去年有文山區的元利建設 600 億元量體新案大幅拉抬，還有新潤、潤隆、中工建設等數個破百億元大案，今年僅南港區、萬華區兩案來到百億元，大部分未及 50 億元，首都的高房價特性，冷清市況下讓建商態度保守。

桃園市與新北市則為兩成左右的減幅，桃園市今年前三季共計推出 2381.9 億元案量，去年為 3004.7 億元，去年在大園區與龜山區共有三案均破百億元量體，今年氣勢全消，以龜山區長虹建設的 80 億元新案就為指標，其他案多數在 50 億元以下，當前投資氛圍消散，北台灣投資客大本營地帶勢必冷處理。

新北市去年前三季推出 3916.9 億元，今年為 3170.2 億元，今年倒不乏百億元案，包括林口區、三重區、新店區、新莊區、板橋區都見身影，應也在於房價高、重劃區案量大，又早已規劃而不得不推，惟推案個數少了逾一成五，全台住宅量體一哥仍然謹慎。

外圍縣市方面，基隆市大幅減少 70%，今年前三季僅推 69.8 億元，而去年能有 232.7 億元的推案量，主因暖暖區愛山林建設的百億元大案強力拉抬，如今回歸基本盤則顯落差。宜蘭地區在一片低氣壓中逆勢成長 26.8%，推案量為 234.9 億元，計有 5 案能破 10 億元已為指標，餘多小規模案，又以內需為主下，推案腳步可按照規畫時程，不比一線城市顧慮較多。