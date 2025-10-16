台積電法說會登場！7大重點＋概念股名單一次掌握

‌



台積電今 (16) 日即將召開法說會，股價率先衝高，最高漲至 1490 元，再寫歷史新高，DRAM 雙雄飆上漲停，帶動台股早盤大漲近 400 點，最高漲至 27673.48 點，同創新高。這周加權指數表現震盪，遇到中秋與國慶連假，交易日只有三天。不出意外的話馬上就出意外了，川普在連假時又開啟中美貿易戰，導致美股大跌，加密貨幣引發大爆倉。但不出意外川普又 TACO 了。但新的貿易戰場不斷出現，市場再次變的撲朔迷離。週二 10/14 大盤開高走低，收大黑 K，跌破 5 日線。今天在台積電法說會即將登場的加持下，帶動台股今天的反彈，加權指數也回到五日線之上，收復昨日的跌幅。近期盤勢偏震盪，川普再次開啟中美貿易戰，市場再次變的撲朔迷離，需要多留意消息。建議操作偏保守一點。