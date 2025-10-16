台積電法說會登場！7大重點＋概念股名單一次掌握
台積電法說會有哪些看點？法人關注焦點＋潛力概念股曝光
台積電今 (16) 日即將召開法說會，股價率先衝高，最高漲至 1490 元，再寫歷史新高，DRAM 雙雄飆上漲停，帶動台股早盤大漲近 400 點，最高漲至 27673.48 點，同創新高。這周加權指數表現震盪，遇到中秋與國慶連假，交易日只有三天。不出意外的話馬上就出意外了，川普在連假時又開啟中美貿易戰，導致美股大跌，加密貨幣引發大爆倉。但不出意外川普又 TACO 了。但新的貿易戰場不斷出現，市場再次變的撲朔迷離。週二 10/14 大盤開高走低，收大黑 K，跌破 5 日線。今天在台積電法說會即將登場的加持下，帶動台股今天的反彈，加權指數也回到五日線之上，收復昨日的跌幅。近期盤勢偏震盪，川普再次開啟中美貿易戰，市場再次變的撲朔迷離，需要多留意消息。建議操作偏保守一點。
外資在台指期淨空單 21671 口，十大交易人的淨部位約 2400 口空單。外資操作偏空力道減少，十大交易人操作偏空力道同樣也減少。美元指數 98.78，近期持續在低點震盪，台幣近期也在 30.4 附近震盪。若美元指數持續維持在 100 以下，將有利台股。
本週強弱勢族群 :
弱勢族群：航運、散裝航、風電場
弱勢族群：航運、散裝航、風電場

強勢族群： 光通訊、砷化鎵
回顧上周文章：
上周有三大重點關注新聞：
1. 美國 PCE 數據揭示通膨壓力未解，降息預期仍高
8 月核心 PCE 年增 2.9%，符合預期但仍偏高，消費支出連三月成長，顯示通膨壓力持續。市場對聯準會下月降息的機率逾 80%，重點觀察 10/1 製造業 PMI、10/3 非農就業數據。
2. 美國政府關門衝擊市場，非農數據恐延後發布
美國國會未通過臨時撥款法案，政府正式關門。避險情緒升溫，金價飆升，美股期貨與亞股震盪。非農報告與失業率數據恐將延後，增添市場不確定性。
3. 台美半導體協議即將達成，產能分擔恐影響台灣地位
美國商務部長透露將與台灣簽署重大晶片協議，要求產能「各負一半」。此舉雖鞏固美國晶片戰略，但可能削弱台灣在全球供應鏈中的主導地位，後續談判進展值得密切關注。
本週重點關注以及看法：
1. 台積電法說會關注重點
- 台積電 10/16 日舉行法說會，將公布 Q3 財報，預期獲利年增 28%、7 月至 9 月淨利可達新台幣 4,154 億元（約合 135.5 億美元），遠高於去年同期，將創下單季歷史最高紀錄，連續第七季維持獲利成長。九月營收表現 - 單月營收 3,309.8 億元，據台積電 2025 年前 8 月累計營收為 2.43 兆元（年增 37.1%）推估，加上 9 月 3,309.8 億元後，1-9 月累計營收約達 2.76 兆元，年增率 36.4%，營運動能持續向上。
以下是法說會關注的重點 :
- 第三季的業績數據以及對第四季的展望
- CoWoS 產能擴張
- 半導體關稅的後續變化與應對
- 明年資本支出計畫
- 2 奈米製程產能規畫
- 海外建廠進度更新
- 2026 年價格
2. 美國經濟衰退疑慮
- 美政府關門進入第 15 天，貝森特稱政府停擺已對經濟產生影響。穆迪首席經濟學家馬克・讚迪最新研究指出，全美已有 22 個州陷入經濟衰退。若景氣進一步惡化，可能會拖垮整體美國經濟。加州失業率日前高達 5.5%，處於就業衰退狀態，今年以來更淨流失超過 21 萬個工作機會，顯示勞動市場的疲弱。
- 其他內容點回原文一探究竟吧!!!! (點這←)
資金避風港概念股 – 大戶投 APP 看更多選股
今年盤勢波動極大，但大跌的時候還是有很多股票很抗跌。
從流動性好的股票中，篩選今年崩盤時期跌最少的前十強，可以看到抗跌股以金融、食品、電信股為主，供投資人做配置參考。
若台股跌破月線，資金可能會流入這些避風港股票
