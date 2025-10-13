〈財委會質詢〉北士科案膠著 彭金隆表態：絕對不會介入新壽與北市府契約糾紛

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-13 11:38

輝達進駐北士科案卡關，台北市政府將發函給新光人壽，啟動「共同合意終止契約」協商，總統賴清德日前也發聲，中央能幫忙的部分一定全力幫忙。金管會主委彭金隆今 (13) 日出席立法院財政委員會，此案成為多名立委關注焦點，他強調，壽險公司過去有相當多地上權投資案，金管會會監理是否符合不動產投資管理辦法，但若是新壽與北市府雙方契約糾紛問題，絕對不會介入。

金管會主委彭金隆今 (13) 日出席立法院財政委員會。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

彭金隆指出，此案應從兩面向來討論，第一，新光人壽與台北市政府在地上權合約上的爭議，應按照契約精神去解決；第二，壽險公司不動產投資有其相關規範，金管會站在金融監理機關角度，這就是一起不動產投資，會把 T17、T18 視作素地投資，屬於不動產投資管理辦法的範疇。

「根據過往經驗，主管機關絕對不會介入到契約的糾紛，但今天是不動產投資，就有一套完整的規範需要遵守。」彭金隆說。

新光人壽於 2022 年 2 月取得 T17、T18 土地，北市府抨擊至今 3 年多仍未開發，立委賴士葆質疑五年期限是否將屆滿，不可能在一年之內蓋好？對此，彭金隆回應，「這個問題要問雙方」，不過，金管會關注的是不動產投資案是否符合相關規範，取得都審的時間不會列入計算，接下來五年內要即時利用且有收益，明訂在 146 條之 2 條文。

彭金隆解釋，過去壽險公司地上權投資案有非常多案例，非常普遍，假設購買一筆土地，不可能立刻有收益，因此，前期都審問題不在壽險公司本身，會予以扣除，取得許可後才會開始計算五年，並非明年屆滿。

若是購買既有商辦、大樓，會有更嚴格的管理，必須在一定期間之內要有收益，否則將面臨處罰或限期改善。