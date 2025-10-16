〈OCP峰會〉光寶科攜手廣達旗下雲達科技 展出GB300 NVL72平台解決方案

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-16 16:39

‌



電源供應廠光寶科 (2301-TW)10/13-10-16 參加 OCP 全球峰會，攜手全球資料中心廠雲達科技，實機展示「NVIDIA GB300 NVL72 平台」AI 伺服器解決方案，並配置光寶 33kW Power Shelf(機架式電源)，提供最佳化的電源方案，以及先進電源管理設計，有效降低能耗並提升能源使用效率，為 AI 運算平台展現高效能與可靠性。

光寶科攜手廣達旗下雲達科技 展出GB300 NVL72平台解決方案。(圖：shutterstock)

光寶與雲達攜手合作 NVIDIA GB300 NVL72 平台，助攻客戶進行高效能運算（HPC）與大型語言模型（LLM）訓練，並支援多節點擴展，涵蓋從地端到雲端的運算需求。不僅優化 AI 訓練流程，更強化推理效能，加速生成式 AI、智慧代理與實體 AI 等新興應用的發展，為客戶打造兼具彈性與效率的完整 AI 基礎設施。

‌



光寶科技總經理邱森彬表示，隨著 AI 成為驅動全球創新的核心動能 ，單一技術已不足以應對挑戰，唯有整合才能創造真正價值，因為有雲達這樣在 AI 基礎建設領域的頂尖夥伴，我們將持續協助客戶部署 NVIDIA 技術，確保 AI 基建可靠落地。

雲達科技總經理楊麒令則指出，AI 不只是科技的進化，而是推動整個產業價值鏈重塑的力量。隨著 NVIDIA 不斷引領新一代運算架構的突破，全球對高效能 AI 基礎設施需求正持續加速。雲達將硬體、軟體與應用場景整合，讓 AI 真正落地並帶動生態系發展。而與光寶合作能雙方能在這股浪潮上穩健前行。