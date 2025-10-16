〈焦點股〉AI需求旺盛、營收數字亮眼 環宇-KY一度亮燈漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-16 12:24

三五族群通訊廠環宇 - KY(4991-TW) 受惠於 AI 產品需求旺盛，加上第 4 季起矽光 (CPO) 產品出貨量產，近期營收逐月增長，環宇 - KY 今 (16) 日開高走高，盤中在大單敲進下，一度觸及漲停價 147 元，成交量也增至逾 1 萬張，成功站上 5、10 日線。

AI需求旺盛、營收數字亮眼 環宇-KY盤中一度亮燈攻漲停。(左:環宇-KY董事長黃大倫)(鉅亨網資料照)

環宇 - KY 在 9 月營收為 2.04 億元，創近 3 個月以來新高，月增 13.43%、年增 6.11%，年月雙增，1-9 月合併營收約 15.07 億，較去年同期年增 18.29%。

環宇 - KY 主力產品為化合物半導體晶圓代工，產品涵蓋砷化鎵 (GaAs)、磷化銦 (InP)、氮化鎵等高階射頻及光電元件，今 (2025) 年下半年因自有光電元件 (KGD) 在資料中心的客戶需求增加下，也挹注下半年業績開始逐月增加。