鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-31 18:56

台股今 (31) 日 2025 年封關日同時，光學元件股股王大立光 (3008-TW) 則敲定於明 (2026) 年 1 月 8 日召開線上第三季法人說明會，足足較台積電 (2330-TW) 早了一星期，除公布 2025 年第四季最新獲利成績之外，並將由執行長林恩平釋出營運展望，法人關注新廠一再加入後的產能利用率能狀況以及毛利率能否持穩，此外，終端客戶的新應用等相關布局進展也爲關注重點。

市場人士也關注大立光主要客戶對推出新機上市後的後續訂單能否在市場供應鏈百家爭鳴中獲得提高比重，同時，也對大立光生產的高階鏡頭及潛望式手機鏡頭是否因此提高滲透率。

‌



正處於執行買回庫藏股期間的大立光今天再砸 3.67 億元買回庫藏股 149 張，平均單價每股 2466.24 元，累計執行庫藏股以來已買回 819 張自家股票，大立光今天收盤價報 2495 元，較昨日上漲 25 元或 1.01%；不過，大立光在 2024 年下跌 6.79%，且 2025 年跌幅 6.73%。

大立光將在 2026 年 1 月 5 日公布 2025 年 12 月的營收數字，預估將與 11 月營收 53.03 億元相當，1 月 8 日法說會將提出第四季及全年獲利表現。

大立光在 2024 年第四季因爲有客戶端產品出貨獎金（Rebate）入帳，推升 2024 年第四季稅後純益以 86.76 億元，創下單季歷史新高。單季每股純益達 65.01 元，也推升當季毛利率也因此走高到 59.15%。

不過，證券、期貨分析師張陳浩則指出，今年第四季的業績不宜過度指望像來自這樣的出貨獎金挹注大立光的獲利。同時，大立光爲蘋果手機鏡頭主要供應商，其來自蘋果公司的訂單及營收也爲台系蘋果零組件廠的領先指標，大立光的召開法說會釋出展望，也將爲台系蘋果相關零組件廠 2026 年營運的重要指標。

張陳浩強調，以大立光今天收盤價 2495 元來看，包括大立光及蘋果概念的股價偏弱，市場目前關注的在於個股與 AI 及機器人等重點議題的關連度，市場除關注大立光在在蘋果鏡頭手機鏡頭的的供應占比的升降。

張陳浩說，目前市場對蘋果供應鏈百家爭鳴中，過去大立光以高階技術博取客戶青睞可能不用會是獲利成長的優勢，過去市場看重的大立光因此爲大立來帶來業績高複合成長率，這點現階段已不足恃，目前市場則在看大立光的獲利層面廣度成長。換言之，大立光能否由業績成長股進一步再跨向高殖利率股，也是市場關注的重點。

台積電董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳都強調機器人的發展的前景，市場關注 AI 議題，張陳浩指出，市場也寄望大立光在法說會上提出最新的相關進展的訊息。