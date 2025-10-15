〈房產〉去年度營利事業房地合一稅達399.6億元改寫歷史新高 年增37%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-15 17:36

‌



根據財政部最新統計顯示，2025 年 9 月全台房地合一稅表現出明顯分歧走勢，年度的營利事業房地合一稅稅收達 399.6 億元，年增 37%，創歷年同期新高；不過今年逐月的個人房地合一稅多數呈現衰退，9 月個人房地合一稅收則降至 44.5 億元，年減 30%。

去年度營利事業房地合一稅達399.6億元改寫歷史新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2024 年第七波前房市交易熱絡，統計個人房地合一稅收與營利事業的房地合一稅收，寫下歷史新高的千億元，今年則受到政策持續緊縮影響，房市交易量大幅萎縮，9 月個人房地合一稅收 44.5 億元，年減 3 成，不過今年度的營利事業房地合一稅收寫下新高的 400 億元，推估全年個人與營利事業的房地合一稅收，挑戰 900 億元。

‌



進一步觀察六都表現，新北市與高雄市營利事業房地合一稅收成長最為顯著，分別年增 67% 與 57%，可能與開發商繳納房地合一稅與商用不動產交易有關；台北市則是營利事業房地合一稅繳稅王，以 118.3 億元居全台最高。其餘如桃園市、台中市與台南市亦呈兩成以上增幅，顯示法人市場普遍熱絡。

反觀 9 月個人房地合一稅，全台整體稅收 44.5 億元，較去年同期減少近三成，除新北市小幅成長 6% 外，其餘五都均呈衰退，跌幅最大為台北市年減 43% 與高雄市年減 39%。顯示市場觀望氣氛與房價高檔影響，交易動能明顯降溫。