【Joe’s華爾街脈動】專題：對大銀行的信任：台灣的信心 vs. 美國的懷疑

Joe Lu


信任金融機構的文化差異

cover image of news article
台灣第二大城——高雄市的天際線。此城市近期啟動了一個財富管理示範區，旨在吸引國際金融機構進駐

Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 1 日 


摘要
  • 多數台灣民眾傾向信任大型銀行，因為文化規範和嚴格的監管，培養了對老牌金融機構的信心。
  • 相較之下，多數美國人對各大銀行抱持懷疑態度，尤其在 2008 年後，利益衝突和不當銷售有毒抵押貸款證券的事件，暴露了銀行激勵機制與客戶利益的不一致。
  • 此反彈促使多數美國人轉向獨立、具備信託責任、以費用為基礎的註冊投資顧問 (RIA)，這類顧問強調透明度和客戶利益一致。
  • 台灣的銀行主導了基金分銷和零售投資管理。儘管金管會有嚴格的規定和必要的揭露要求，但過去的案例顯示利益衝突仍可能發生。
  • 對台灣散戶投資者的啟示是「信任，但要驗證」：確認您顧問的信託責任和薪酬結構、避免過於複雜的產品、尋求第二意見，並積極參與財務決策。

當我與台灣一般投資者交談時，我注意到一個顯著的差異，(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

JoeLUTOP美股趨勢分析專題文章台美文化投資顧問信譽與信任觀點剖析

