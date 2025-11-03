【Joe’s華爾街脈動】專題：對大銀行的信任：台灣的信心 vs. 美國的懷疑

Joe Lu 2025-11-03 06:50

信任金融機構的文化差異

台灣第二大城——高雄市的天際線。此城市近期啟動了一個財富管理示範區，旨在吸引國際金融機構進駐

Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 1 日

摘要

多數台灣民眾傾向信任大型銀行，因為文化規範和嚴格的監管，培養了對老牌金融機構的信心。

相較之下，多數美國人對各大銀行抱持懷疑態度，尤其在 2008 年後，利益衝突和不當銷售有毒抵押貸款證券的事件，暴露了銀行激勵機制與客戶利益的不一致。

此反彈促使多數美國人轉向獨立、具備信託責任、以費用為基礎的註冊投資顧問 (RIA)，這類顧問強調透明度和客戶利益一致。

台灣的銀行主導了基金分銷和零售投資管理。儘管金管會有嚴格的規定和必要的揭露要求，但過去的案例顯示利益衝突仍可能發生。

對台灣散戶投資者的啟示是「信任，但要驗證」：確認您顧問的信託責任和薪酬結構、避免過於複雜的產品、尋求第二意見，並積極參與財務決策。

當我與台灣一般投資者交談時，我注意到一個顯著的差異，(全文未完)