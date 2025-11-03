鉅亨網編輯林羿君 2025-11-03 09:20

‌



美國副總統范斯警告，若政府關門持續到感恩節假期這一旅行高峰期，美國航空業可能面臨一場災難，呼籲民主黨提供必要票數，以通過臨時撥款法案、重啟政府運作。

一天1000航班取消！美副總統警告：政府再不開門 航空業會有災難。(圖:shutterstock)

受政府停擺影響，美國多地機場航班延誤甚至取消。根據美國航班追蹤網站的數據，僅美東時間 10 月 30 日當天，全美因各種原因已有超過 6000 架次航班延誤，超 1000 架次航班取消

‌



范斯在白宮會見了美國航空 (AAL-US) 、美聯航等航空公司高層、工會代表及其他業內人士，他們表示，停工持續到 11 月下旬可能會導致更多員工缺席、安檢排隊時間更長以及航班延誤。

萬斯警告：「這可能會是一場災難。真的有可能，因為到那時，人們已經錯失了 3 個月的薪資，你想想，會有多少人乾脆不來上班？」

美國交通部表示，由於空中交通管制員缺勤，政府停擺 30 天導致航班延誤激增，數千個航班受到影響。

美聯航執行長 Scott Kirby 表示：「這正在給經濟帶來壓力，並影響機票預訂。現在是通過一項短期撥款法案的時候了。」

達美航空表示指出，系統在極限承壓下只能降速運行，這降低了效率，並導致每天數以百萬計乘客的出行延誤。

與會人士透露，這場政府停擺迫使約 1.3 萬名空中交通管制員，以及 5 萬名運輸安全管理局安檢員在無薪狀態下繼續工作。航空公司多次呼籲結束停飛，理由是存在航空安全風險。

這次會議召開之際，政府停擺正加劇原本存在的人力短缺問題。空中交通管制員的臨時缺勤顯著上升，可能引發航空系統大規模混亂。美國聯邦航空管理局 (FAA) 數據顯示，10 月 26 日延誤的 44% 和 10 月 27 日延誤的 24%，都是由於空中交通管制員缺勤造成的，而在停擺前這一比例僅為 5%。

數據還顯示，美國空管員缺口高達 3,500 人，且在政府停擺前，許多空管員已長期加班，每週工作六天。