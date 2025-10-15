鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-15 16:55

台股今 (15) 日台積電 (2330-TW) 在法說會前走勢頑強，收盤並以 1465 元改寫歷史新高， 終場大盤上漲 482.65 點，以 27275.71 點作收，市場成交值爲 5001.09 億元，三大法人合計賣超 130.33 億元。同時，外資在連 5 日調節台積電 43379 張後，今天轉爲小買超 206 張。

外資續賣超130億元 連兩日回補期貨空單 中止連5賣台積電。(鉅亨網記者張欽發攝)

集中市場三大法人今，外資續賣超 130.33 億元；投信賣超 11.1 億元，呈現連五賣；自營商買超 28.07 億元三大法人合計賣超 130.33 億元。在期貨市場，外資今天交易口數淨額爲多單 2715 口，未平倉口數爲空單 21671 口。

今天集中市場成交值 5001.09 億元資金仍在電子族群打轉， 包括記憶體、PCB 類股出現大幅震盪，但半導體族群、AI 散熱族群、二極體族群及 IC 載板族群大幅在盤中表現上漲秀，電子股上漲 2.26%，稱霸各類股，並占大盤的成交比重高達 74.11%；也就是說，今天電子股全場吸金 3706 億元。

新台幣兌美元匯今天以 30.656 元作收、升值 1.05 角，成交金額 11.81 億美元。上午新台幣以 30.740 元開出，盤中最高 30.563 元，最低 30.780 元。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，凱基金台新新光金、欣興、永豐金、彰銀、光寶科、南亞、日月光投控、遠東銀、玉山金、高力；賣超較多的個股爲，華邦電、友達、群創、陽明、中鋼、南亞科、金寶 - DR、緯創、中石化、中信金。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，台新新光金、凱基金、永豐金、欣興、南電、強茂、華新、奇鋐、旺宏、華南金。賣超較多的個股爲，精成科、鴻海、中鋼、全新、南亞、台泥、聯電、台光電、上海商銀、尖點。

今天集中市場自營商買超多的個股爲，國泰金、凱基金、台積電、富邦金、中信金、鴻海、永豐金、兆豐金、宏達電、元大金；賣超較多的個股爲，華邦電、南亞科、力積電、華新、大成鋼、群創、興富發、陽明、彰銀、神達。