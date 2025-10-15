search icon



台股今 (15) 日台積電 (2330-TW) 在法說會前走勢頑強，收盤並以 1465 元改寫歷史新高， 終場大盤上漲 482.65 點，以 27275.71 點作收，市場成交值爲 5001.09 億元，三大法人合計賣超 130.33 億元。同時，外資在連 5 日調節台積電 43379 張後，今天轉爲小買超 206 張。

cover image of news article
外資續賣超130億元 連兩日回補期貨空單 中止連5賣台積電。(鉅亨網記者張欽發攝)

集中市場三大法人今，外資續賣超 130.33 億元；投信賣超 11.1 億元，呈現連五賣；自營商買超 28.07 億元三大法人合計賣超 130.33 億元。在期貨市場，外資今天交易口數淨額爲多單 2715 口，未平倉口數爲空單 21671 口。


今天集中市場成交值 5001.09 億元資金仍在電子族群打轉， 包括記憶體、PCB 類股出現大幅震盪，但半導體族群、AI 散熱族群、二極體族群及 IC 載板族群大幅在盤中表現上漲秀，電子股上漲 2.26%，稱霸各類股，並占大盤的成交比重高達 74.11%；也就是說，今天電子股全場吸金 3706 億元。

新台幣兌美元匯今天以 30.656 元作收、升值 1.05 角，成交金額 11.81 億美元。上午新台幣以 30.740 元開出，盤中最高 30.563 元，最低 30.780 元。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，凱基金台新新光金、欣興、永豐金、彰銀、光寶科、南亞、日月光投控、遠東銀、玉山金、高力；賣超較多的個股爲，華邦電、友達、群創、陽明、中鋼、南亞科、金寶 - DR、緯創、中石化、中信金。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，台新新光金、凱基金、永豐金、欣興、南電、強茂、華新、奇鋐、旺宏、華南金。賣超較多的個股爲，精成科、鴻海、中鋼、全新、南亞、台泥、聯電、台光電、上海商銀、尖點。

今天集中市場自營商買超多的個股爲，國泰金、凱基金、台積電、富邦金、中信金、鴻海、永豐金、兆豐金、宏達電、元大金；賣超較多的個股爲，華邦電、南亞科、力積電、華新、大成鋼、群創、興富發、陽明、彰銀、神達。

資深證券分析師黃漢成指出，目前台股進入高檔震盪格局中，以散熱、AI 及半導體個股強勢，但在台股高檔的整理中，昨日大盤爆發 6800 億元的大量並譜出長黑格局，顯示市場投資人現階段的的警戒心相當重，風吹草動都可能引發賣壓的出籠，追高風險也在增加中。

