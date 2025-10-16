鉅亨網編譯段智恆 2025-10-16 01:00

‌



《彭博》報導，社群媒體巨頭 Meta Platforms(META-US)周三 (15 日) 宣布，將在美國德州艾爾帕索 (El Paso) 投資超過 15 億美元，興建一座規模達 1GW(Gigawatt)的新資料中心，以支撐其人工智慧 (AI) 研發計畫。該設施預計於 2028 年啟用，將成為公司推進 AI 基礎設施布局的最新里程碑。

AI競賽升溫！Meta斥資15億美元打造1GW資料中心 2028年啟用(圖：REUTERS/TPG)

Meta 在部落格聲明中指出，新中心完工後將具備高達 1GW 的運算能力，用於支援 AI 專案所需的大量高端晶片運算。該公司表示，此舉是為了強化旗下 AI 模組的訓練與應用，包括智慧助理、生成式 AI 聊天機器人，以及社群平台上的影片與廣告推薦系統。

‌



近年來，Meta 與 OpenAI、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 等科技巨頭正展開激烈競爭，爭相建置 AI 資料中心與研發大型語言模型 (LLM)。Meta 執行長祖克柏先前曾表示，AI 將是未來十至十五年內「最具影響力與價值的科技」，公司將「全力超前部署」。

這座德州新資料中心是 Meta 繼路易斯安那州後的第二項「超級資料中心」計畫。路易斯安那專案名為「Hyperion」，據美國總統川普先前表示，該案總投資金額可能高達 500 億美元。Meta 今年稍早已為該計畫籌得 290 億美元資金，主要來自 PIMCO 與 Blue Owl Capital。該公司同時也在俄亥俄州建設另一座名為「Prometheus」的千兆級中心。

為支撐這些龐大的 AI 基礎設施投資，Meta 今年的資本支出預估將達 720 億美元。祖克柏多次為這項高強度支出辯護，強調在 AI 競賽中「寧可超支、也不要落後」。

他去年接受《彭博》訪問時指出：「確實有可能部分企業正在過度建設，但另一方面，我認為所有願意投資的公司都是理性決策，因為一旦落後，就會錯過未來十到十五年最重要的科技機會。」