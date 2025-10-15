創博會未來科技館明日登場 國科會：鎖定六大領域推動產業升級

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-15 17:48

科技年度盛會「2025 台灣創新技術博覽會 - 未來科技館」於明 (16) 日 - 18 日在台北世貿一館開展。國科會表示，今 (2025) 年將展出 220 件技術，鎖定智慧機器人、量子科技、運動科技、AI 應用與產學合作、晶創台灣方案、未來科技獎等六大技術領域，以推動產業升級的應用。

國科會主委吳誠文。(圖:國科會提供)

國科會表示，此次由國科會攜手中研院、教育部、衛福部及運動部等各部會共同主辦，明開幕日將以「智慧機器人論壇：台灣未來的關鍵賽道」為題，邀請德、日、美國等專家聚焦人形機器人、人工智慧感知、控制模擬及跨域應用。

在 AI 應用與產學合作專區，則聚焦「智慧交通、健康照護、前瞻半導體」三大領域，展示跨域整合的創新實力，從鐵道安全防線、智慧醫療延伸到居家健康管理，再到引領全球的半導體關鍵技術，呈現 AI 如何驅動產業升級與生活改善。

運動科技專區展示專項教練介入訓練規劃，包括國家運動科學中心的智慧發球機研發、國健署的 AI Coach 體感偵測系統、運動部科技導入棒球運科日常訓練，10 月 17 日將推出運動數據創新與跨域融合論壇，聚焦人工智慧與運動科技的跨域整合。

未來科技館是企業和學研界重要的技術媒合平台，在展前、展中和展後透過多種推廣方式邀請企業媒合，尋找潛在合作夥伴，並以技術發表、媒合與深度導覽等活動，推動科研成果與產業接軌。